El espantoso momento que vivieron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

En las últimas horas, en Socios del Espectáculo, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares relataron un episodio que vivieron con la intención de concientizar a los televidentes. Todo ocurrió luego de que pasaran distintos videos de control de alcoholemia que se viralizaron.

"¿Contamos cuando nos frenaron a nosotros para control de alcoholemia?”, consultó Pallares y Lussich reveló: “Con Pallares vivimos un momento espantoso. Estábamos impolutos, veníamos de una cena de amigos…y nos agarraron".

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

Luego, Adrián detalló: "Yo había tomado muy poquito, era el que manejaba. Pero nos paran, me hacen soplar en la boquilla y después nos pusieron en un costado. Uno en ese momento empieza a pensar a quien llama para que venga".

"Fue cerca del hipódromo de Palermo, después me hicieron soplar de vuelta ¡Y negativo! Pero fueron unos minutos tremendos. Los controles están bien, y si se toma no se maneja", sumó.

No es la primera vez que Lussich cuenta al aire un episodio que vivió arriba del auto. Pocas semanas atrás, reveló que chocó contra un colectivo y que fue asistido por Pallares. El siniestro ocurrió en la esquina de Scalabrini Ortiz y Murillo. "No se asusten. No hubo lesionados, no hubo coalición, no hubo impacto. El auto mío era lo último invicto que me quedaba, perdí el invicto porque se ha hecho percha", manifestó en ese entonces.