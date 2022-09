La teoría de un conocido periodista sobre la salida de Viviana Canosa de América

Algunas semanas atrás, Viviana Canosa generó un gran revuelo con su inesperada renuncia a A24. "Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica. Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos", explicó en su cuenta de Twitter.

Su salida estuvo relacionada a que no le permitieron emitir un informe con un escrache a Sergio Massa. "Tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia", manifestó e indicó: "Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas".

Ahora, tras estar en silencio, reapareció. Hizo un vivo de Instagram donde explicó qué fue lo que realmente sucedió y también, le brindó una nota a Jonatan Viale. En Socios del Espectáculo hablaron del asunto y Adrián Pallares deslizó una teoría sobre lo que se podría haber evitado.

"Viviana explicó lo que le pasó, habló de la situación política que se vivía en el canal y por la cual ella salió. Obviamente en América dicen que no fue censura, sino que como empresa decidieron qué contenidos van… pero hay algo interesante para destacar y es que Canosa expresa ‘muchas veces hubo que negociar antes y lo pudimos hacer’", señaló frente a las cámaras de eltrece.

Adrián Pallares

Y destacó: "Nosotros contamos que ese día bajó un gerente…pero todo el mundo dice que si hubiera estado Liliana Parodi, esto no hubiera pasado, porque ella es una gran negociadora que ha manejado a muchas figuras, porque no siempre es fácil. Pero acá contamos que ese día, quien le comunicó la decisión le dijo ‘tuve que bajar para hablar con vos’. Bueno, la verdad es que así no se trata a nadie".