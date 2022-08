¿Vuelve Intratables tras el escándalo de Viviana Canosa? Qué dijo Diego Brancatelli

La renuncia de Viviana Canosa a A24 continúa dando mucho de qué hablar y, también, generando muchas especulaciones. Ahora, quien se refirió sobre el tema fue Diego Brancatelli, luego de que se rumoreara la vuelta de Intratables. Él fue el único panelista que estuvo durante la década que el ciclo se mantuvo al aire.

Viviana Canosa

El programa, que estuvo, en un primer momento, en manos de Santiago Del Moro; luego, en las de Fabián Doman y por último, en las de Alejandro Fantino, hacía un resumen de los temas del día de una forma ágil, ácida y con humor. Además, presentaba informes especiales, debates y la opinión de un panel de especialistas.

¿Qué dijo el panelista de Argenzuela? "Es probable que vuelva, cuando nos estábamos yendo, decían que no era un adiós sino un hasta luego, para mí nunca debió haberse ido Intratables, es un sello televisivo", manifestó en diálogo con La Once Diez.

Y, Brancatelli, agregó: "Había calidad de invitados. La verdad es que no tengo certezas de que vaya a volver. Se han portado muy mal conmigo, hasta ahora nadie se contactó y ni siquiera creo que se vayan a contactar. Con lo que pasó con Jorge Rial y Daniel yo quedé en un lugar medio raro".

Diego Brancatelli

Por último, señaló: "Se portaron mal con cuestiones administrativas y legales que nunca me reconocieron. Soy de la vieja escuela que no falta nunca, hice el show, me inmole un montón de veces, y esto de que Vila me dice 'nunca te pedimos tanto', es muy de desagradecido, no me indemnizaron. Después de diez años hay un enorme desagradecimiento, yo me fui bien pero esperaba un poco más de ellos".