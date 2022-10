Tras su histórica pelea, Mirtha Legrand tuvo un gesto con Marina Calabró: la reacción de la periodista

El sábado en la noche, durante la emisión del programa conducido por Mirtha Legrand, la diva tuvo un gesto de conciliación con Marina Calabró tras la histórica pelea entre ambas. Y en diálogo con un móvil de Intrusos (América), la periodista se retractó por una actitud suya hacia la legendaria conductora.

Durante su programa a solas con Jorge Lanata, Mirtha Legrand elogió a las periodistas que acompañan al conductor en el programa Lanata sin filtro (Radio Mitre), y se dirigió a Marina Calabró diciendo: "Le mandamos un beso a Marina, que ella dice que no la quiero (risas). Esto viene de hace años, no es de ahora; pero bueno, creo que se ha reconciliado con la familia, me parece".

"Me mandó un beso, en eso estuvo re amorosa... Sí, es verdad que he recompuesto relación con Marcela Tinayre y Nacho Viale, eso más allá de todo chiste, me tiene súper contenta porque son afectos entrañables de la familia", reconoció Calabró. Recordemos que el enojo de Legrand con la periodista de espectáculos se produjo cuando se enteró que ella la había acusado de comprar un Martín Fierro.

Acto seguido, Marina Calabró aseguró que iría "corriendo" al programa de Mirtha Legrand si la invitan. Tras recomponer el vínculo con Nacho Viale y Marcela Tinayre, la comunicadora remarcó: "Me faltan Mirtha y Juana, con Juana es más fácil, no me parece una persona que esté mirando críticas ni tomando notas en cuadernitos negros, es súper relajada...".

Cuando desde Intrusos le preguntaron si Coca Calabró, la madre de Marina sufre por el distanciamiento dado que es amiga de toda la vida de Mirtha, la comunicadora se sinceró: "Coca re contra sufre, Coca habla con Mirtha dos veces por semana, siguen en contacto, la ve religiosamente todos los sábados. Coca re contra sufre, como lo sufría mi viejo en su momento".

A su vez, Marina Calabró reconoció: "Como decía Mirtha... Esto viene de lejos y yo hago autocrítica, si hay una persona de este medio con la que debí fue tomar una posición muy amorosa, que fui muy dura, fue con Mirtha Legrand... Creo que esa autocrítica la tengo que hacer y la hago públicamente, es la primera vez que la hago y ustedes saben que me cuesta. La verdad es que cuando uno dice determinadas cosas, por más que no lo haga desde una mala intención, parece que omites que estás hablando de la máxima estrella de la escena nacional, que es una figura que tiene una trayectoria que quien pudiera, que ojalá lleguemos todos a la edad de Mirtha así. Yo no desconozco lo que es Mirtha".

Finalmente sobre su actitud con Mirtha Legrand, Marina Calabró afirmó: "Yo tendría que haber agarrado el teléfono y haberle pedido disculpas personalmente a Mirtha Legrand o aclarar cualquier mal entendido y no lo hice, y eso es mala mía".