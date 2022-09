El objeto que usa Mirtha Legrand como cábala para el éxito desde hace 70 años

Este sábado a las 21.30, se vivirá la esperada vuelta de Mirtha Legrand a la televisión. La diva estará al frente de La noche de Mirtha (El Trece) tras poco más de un par de años de paréntesis por las limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

En las dos temporadas anteriores, Juana Viale se encargó de liderar los programas de su abuela y en esta oportunidad la actriz quedará al frente de los legendarios mediodías del domingo que a partir de ahora se llaman Almorzando con Juana (El Trece).

En el último tiempo, a Mirtha Legrand se la vio muy activa, recuperando sus salidas a obras teatrales y algunos eventos especiales, y desde hace algunos meses expresó su deseo de volver a la pantalla chica. Si bien en un princpio las negociaciones entre su productor Nacho Viale y las autoridades de El Trece tuvieron sus complicaciones, finalmente se llegó a un acuerdo para el desembarco de la diva en la pantalla chica.

Tanto La noche de Mirtha como Almorzando con Juana se grabaron este viernes, y según comenta Nieves Otero en Teleshow, una vez más Mirtha Legtrand utilizó como cábala su espejo rosa que usó en la película Doña Francisquita, de 1952.

Mirtha Legrand en Doña Francisquita, 1952.

Una vez más Legrand ha participado en la selección de los invitados que tendrá cada sábado en la noche. En esta emisión inicial, Moria Casán, Pato Galmarini, Baby Etchecopar y el "Puma" Rodríguez cenarán con la legendaria conductora.

Sobre las muestras de afecto de la gente, Mirtha Legrand expresó recientemente al firmar contrato en las instalaciones de El Trece: “Me querían pero ahora es una cosa impresionante, es un amor nuevo que ha surgido que me encanta y el deseo que vuelva, me emociona y es lindo. Los chicos me siguen, es impresionante. Me podría quedar en casa tranquilamente pero me gustaría trabajar”.