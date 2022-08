Marina Calabró se enojó con Jorge Lanata y se lo hizo saber en vivo

Este jueves, en la apertura de la columna de espectáculos que Marina Calabró lleva adelante en el programa radial de Jorge Lanata, la periodista no dudó en manifestar su enojo hacia el conductor y se lo hizo saber en vivo.

"Hoy no estoy muy entusiasta, estoy enojada con usted", se quejó Calabró frente a Lanata por sentirse decepcionada de que Luis Ventura haya dado la primicia de la serie de televisión que harán sobre la vida del líder de Periodismo para todos (El Trece).

Por su parte, Jorge Lanata respondió picante: "Hay una cosa, si Ventura tiene mejor que usted, yo lo lamento". Entonces, tras reconocer que la primicia la dio Ventura, Marina Calabró le pidió a su jefe que cuente detalles sobre su serie biográfica.

Lanata le reconoció a Calabró que vienen trabajando en secreto desde hace dos años en ese proyecto y que se sorprendió de que Luis Ventura se haya enterado. "No la estoy haciendo yo, la está produciendo Star+. En principio son dos temporadas, en la primera son 6 capítulos. La está produciendo Pablo Bossi con Star+. Los guiones los va a leer Elba, yo no", anticipó el conductor.

Luego agregó: "La idea de la miniserie es de Diego Lerner, el dueño de Disney Latam. Hace un año que estamos laburando con esta historia. La serie es cero política. Yo tuve una vida rarísima... es una historia de vida, llega hasta que yo llego a la televisión".

Finalmente, Jorge Lanata detalló: "Es ficción. Todavía no está hecho el casting, pero va a haber tres Lanata. Todavía no está hecho el casting porque están terminando de escribir los guiones. No lo estoy produciendo yo, acá yo cedí el control de esto. Yo tengo la posibilidad legal de objetar los guiones, pero no de proponerlos. Empezarían a grabar en enero y Star+ piensa estrenarlo a finales de 2023".