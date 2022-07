Jorge Lanata fue víctima de un robo en su casa de José Ignacio

Jorge Lanata sorprendió al revelar en su programa de radio que fue víctima de un robo en la casa que tiene en José Ignacio, Uruguay. Según detalló, los delincuentes ingresaron por la fuerza el domingo y hay un detenido.

"Entraron por la cocina, revolvieron todo, imagino que buscando guita y no encontraron porque no iba a guardar guita ahí", comenzó explicando el conductor en Lanata sin filtro (Mitre).

Luego, explicó que al momento del hecho no había nadie en el inmueble: "Hay un señor que va en horario diurno. Eran dos tipos, los tenemos en las cámaras, y mirá: la policía uruguaya, a la hora y pico, detuvo a uno".

La casa de Jorge Lanata en José Ignacio, Uruguay.

"No creo que hayan sabido que era mi casa. Porque yo, chorro, si entro a robar una casa, prefiero que sea la de otro porque al no ser conocido es más fácil que no me busquen. Era obvio que si agarraban mi casa, a los 10 minutos estaba todo el mundo", explicó.

Por su parte, fuentes policiales de Maldonado informaron al diario El País, de Uruguay, que los ladrones rompieron uno de los vidrios de la cocina, lo que de inmediato activó la alarma, por lo que no llegaron a sustraer nada del domicilio. De acuerdo a declaraciones del intendente de Maldonado, Enrique Antía, y que recoge el periodista Marcelo Umpiérrez, el detenido contaba con "antecedentes penales".

La casa de Lanata en José Ignacio fue construida durante 2017 y está ubicada sobre la ruta 10, que une a esa ciudad con Punta del Este. Es de una sola planta y cuenta con vista al mar, piscina, un moderno diseño y fue bautizada con el nombre "El viejo y el mar", en homenaje a la obra de Ernest Hemingway.