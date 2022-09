El inesperado comentario de Mirtha Legrand que hizo atragantar a Santi Maratea

El sábado en la noche, se vivió un particular momento durante el segundo programa en que Mirtha Legrand estuvo al frente de sus cenas televisadas. La diva hizo una inesperada broma sobre su edad que hizo atragantar a uno de sus invitados, Santi Maratea.

En los primeros minutos de La noche de Mirtha (El Trece), tras la presentación del menú con el que Legrand agasajó a las figuras que participaron del ciclo, la conductora mencionó a la bodega que es una de las patrocinantes de la mesa, y allí se produjo un desopilante paso de comedia.

“Nos acompaña con sus exclusivos vinos la bodega Escorihuela Gascón fundada 1884", leyó Mirtha Legrand en una de las tarjetas que tiene en su mesa. Rápida de reflejos, la abuela de Juana Viale agregó: “Juro que yo no estaba”.

Mientras todos en la mesa festejaron la ocurrencia de la anfitriona, Santi Maratea se vio en un pequeño lapso de dificultad, ya que casi escupe la comida por la risa que le generó el comentario de la diva.

De esta manera, Legrand dejó en claro que ya se toma con humor todos los comentarios que circulan sobre su edad, y acto seguido se dispuso a darle la bienvenida a su mesa a Maratea, quien se sentó primera vez en un programa de Mirtha.

“Maratea no te conocía, sos amoroso, qué lindo sos”, deslizó la conductora y luego le preguntó al influencer si está casado o en pareja. “No, estoy muy lejos de casarme. Muy lejos. No sueño con eso. No tengo pareja, pero tampoco pienso en el amor... no proyecto por ese lado”, respondió el joven.

Además, tras la inquietud de Mirtha Legrand, Santi Maratea aclaró cómo se mueve para recaudar dinero para importantes causas benéficas. “Depende de la causa. Quien junta la plata es la causa en sí. El secreto después de muchas causas es que la plata va adonde tiene que ir”, remarcó.