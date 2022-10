Mirtha Legrand desconcertó a Jorge Lanata con una picante pregunta

Este sábado, Mirtha Legrand tuvo un programa a solas con Jorge Lanata, y fiel a su estilo la diva no tuvo rodeos a la hora de hacer sus clásicas preguntas sin filtro. Una de ellas tuvo que ver con el casamiento del periodista, evento al que la legendaria conductora no fue invitada.

“¿Por qué no me invitaste a tu casamiento?”, disparó Legrand. A lo que un desconcertado Lanata respondió: “No puedo creer que me preguntes esto al aire”. Entonces la anfitriona retrucó: “Es típico mío”.

“Es increíble en todo el sentido de la palabra, en lo bueno, en lo insistente, en lo memoriosa. Ya le expliqué. Porque era re lejos”, argumentó Jorge Lanata sobre su decisión de no invitar a Mirtha Legrand a su boda.

“Era lejos y tarde. Para qué te voy a meter en un compromiso de tener que venir. Lo hice y vos te enojaste”, agregó el periodista.

Con una sonrisa cómplice, Mirtha acotó: “Lo pensé en casa: lo pregunto o no lo pregunto, lo pregunto o no lo pregunto”. A lo que su invitado reconoció: “Me hubiera encantado que vinieras. Es más, no le digas a Elba, pero la próxima vez que me case, te invito”.

Tras confesar que esperaba que le llegara el sobre con la tarjeta de invitación, Mirtha Legrand se encargó de aclararle a Jorge Lanata: “Es un chiste que hago yo. Si me hubiera dolido mucho, mucho, no te lo preguntaba. Me divierte”.