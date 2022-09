El contundente análisis de Jorge Lanata sobre el atentado a Cristina Fernández de Kirchner

Este viernes, Jorge Lanata compartió su opinión respecto al atentado que sufrió este jueves en la noche Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su domicilio. El conductor aseguró que no hay que sacar conclusiones apresuradas, y analizar la acción del agresor de la vicepresidenta y sus posibles conexiones.

"Acá la conjetura que hay que desentrañar es si esto es un loco suelto, o si esto algo planificado con autores de algún tipo", comenzó Jorge Lanata en su pase con Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

Luego el conductor remarcó: "La sensación que da es que esto es un loco suelto. Ahora, también es verdad que a un loco suelto le podés dar manija y mandarlo, pero yo no creo por lo que vi, de las apariciones del tipo en Crónica TV. Lo agarraban por la zona de Once, hablando de Massa y del tema de los planes sociales. Da la impresión de ser un pibe lumpen, con un malambo en la cabeza terrible".

Ampliando su percepción sobre el agresor de Cristina Fernández de Kirchner, Lanata sumó: "Iba de los nazis a las religiones escandinavas. Es una casa rara. Ahora, también es verdad que a ese pibe podés ir, darle manija, meterle un arma en la mano y decirle andá, eso también puede pasar".

Además, Jorge Lanata cargó las tintas contra el dispositivo de seguridad de Cristina Fernández de Kirchner, y también señaló que la vicepresidenta y sus custodios "se descuidaron" en medio del clima de fervor de los simpatizantes de la funcionaria, en la puerta de su domicilio, cuando se acercaban para saludarla y que les firme su libre autobiográfico.

Por otro lado, Lanata cuestionó las palabras de Alberto Fernández en la cadena nacional, y remarcó que fue un "discurso poco feliz", por la idea de deslizar que el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner está relacionado con los discursos de odio de los medios y la oposición. El periodista también se mostró disconforme con la resolución del mandatario de decretar feriado nacional para este viernes.

Sobre el tratamiento que debería tener esta causa, Jorge Lanata argumentó: "Hay que tratar todo esto sin oportunismo, ni desde la oposición, ni desde el Gobierno. Cristina claramente es víctima, nadie pude decir lo contrario. La que tenía la cabeza ahí es Cristina. Esto es indiscutible. Cristina es víctima. Ahora, ser víctima no la transforma en inocente respecto de otras causas que tiene. Las víctimas no son mejores que nosotros. Son víctimas, pero no es que moralmente son superiores. No es que ser víctima justifique todo lo que viene después".

Finalmente, Lanata remarcó: "Acá hay un hecho. El hecho sucedió. Quisieron matar a la vicepresidente. Esto pasó. No la mataron de pedo porque no salió la bala. En todo caso, hay que averiguar si está vinculado al contexto en el que se dio. El Gobierno cree que hubo un clima de época que justificaba que esto pasara. Bueno, eso es una hipótesis que hay que demostrar igual que cualquier otra. Dar esa hipótesis por demostrada, es un error".