La palabra que usó Jorge Lanata para definir el alegato de Diego Luciani contra Cristina Fernández de Kirchner

Tras su labor en la investigación de los entretelones de la corrupción en la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Lanata celebró el alegato del fiscal Diego Luciani contra la vicepresidenta, y utilizó una palabra clave para definir su sentir acerca del pedido de 12 años de prisión para la funcionaria.

En diálogo con Ernesto Tenembaum en "¿Y ahora quién podrá ayudarnos" (Radio con Vos), Jorge Lanata se refirió al desempeño de la Justicia con una palabra clave. “Para mí el alegato de Luciani fue ‘reparador’. Uno desconfía de la Justicia y cuando de golpe es justa, suena reparador, es una buena prueba para la democracia”, señaló el conductor definiendo el carácter "reparador" que tuvo alegato del fiscal Diego Luciani en la denominada "causa Vialidad" por la cual Cristina Fernández de Kirchner quedó frente a una posible pena de 12 años de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

En la entrevista, Lanata se refirió entre otras cosas a Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez que quedó en el ojo de la tormenta en este proceso judicial. “Se arma cuando Néstor Kirchner asume el gobierno y se cierra cuando Cristina deja el gobierno. Dejan a 3 mil personas en la calle y dejan de laburar. Lázaro era monotributista, no tenía experiencia en empresas constructoras, era empleado bancario. La empresa se arma para currar con las licitaciones con el Estado, que fue su único cliente. Dejaron 24 rutas sin terminar. Cómo no va a ser una asociación ilícita”, afirmó categórico el periodista.

En tanto que cuando Ernesto Tenembaum le preguntó a Jorge Lanata sobre si hay pruebas que indiquen que Cristina Fernández de Kirchner beneció de forma directa a Lázaro Báez con la obra pública, el líder de PPT (El Trece) contestó: “Hay muchas operaciones entre Lázaro y Cristina: él manejaba tres de los cuatro hoteles de Cristina, compró y vendió departamentos, hay operaciones conjuntas avaladas por un escribano; sí, hay vínculos concretos”.

Completando su argumento, Lanata remarcó contundente: “Lázaro Báez compró 20 veces el equivalente a la Capital Federal en tierras, no entiendo que estamos discutiendo”.

Por otro lado, Jorge Lanata decartó que la acción del fiscal Diego Luciani tenga ribetes de utilización política. "No creo que haya un complot judicial, es muy infantil pensar eso. Hablemos de Lázaro. Hablar de complot es como discutir el Plan Andinia, estamos discutiendo algo que no existe”.

Finalmente, cuando Tenembaum consultó si “sería bueno que Cristina Fernández de Kirchner fuera presa”, Lanata respondió: "Sería bueno que la Justicia actuara de manera independiente y en esta causa creo que lo está haciendo. No tengo un problema personal con Cristina Kirchner, pero en la Argentina en algún momento los buenos tienen que ser lo buenos y los malos, malos. No puede ser que todo sea lo mismo. No es lo mismo un plan social que trabajar, no es lo mismo que los chicos pasen de grado automáticamente que estudien, no dan lo mismo”.

Cristina Fernández de Kirchner enfrenta una comprometida situación judicial.

Además, sobre la pena que podría enfrentar la vicepresidenta, Jorge Lanata aclaró: “Cristina no va a ir presa al penal de Ezeiza, en todo caso tendrá prisión domiciliaria, pero tampoco va a pasar ahora. Si pasara a fin de año, apelará a Casación, que va a tardar, después a la Corte Suprema, a esta altura ya cambió el gobierno, va a pasar mucho tiempo. Cuando pase va a tener cerca de 80 años, como mucho tendrá domiciliaria. El problema de Cristina es que en su megalomanía está hablando con la historia. El problema de lo de ayer es que es una mancha, se le manchó el cuaderno de historia, se le corrió la tinta. Y eso es lo que Cristina no soporta”.