¿La Voz Argentina o Jorge Lanata? Quién ganó la dura batalla por el rating el domingo

Un domingo más, Telefe y eltrece midieron sus fuerzas con La Voz Argentina y Periodismo para todos. Ambas señales dejaron todo para liderar el rating y aquí te contamos cómo les fue a los programas conducidos por Marley y Jorge Lanata.

Como todas las semanas, el reconocido periodista realizó su icónico monólogo y esta vez, expuso la complicada situación judicial de la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Lo último que esperaba Cristina Kirchner eran los mensajes en el celular de José López", comenzó diciendo frente a las cámaras. Posteriormente, desarrolló los episodios que, a lo largo de los últimos años, fueron denunciados en diferentes investigaciones del ciclo periodístico.

"Hebe de Bonafini, La Cámpora y el resto de los K está convocando a la gente en la calle si la condenan. No importa la gente que haya, porque en la justicia no se vota. Lo que afecta a la gobernabilidad es la impunidad. La democracia se construye en base a la justicia, y no hay democracia plena mientras todo de lo mismo", indicó al aire.

Y cerró: "No da todo lo mismo. No da lo mismo laburar, que cobrar un plan; no es lo mismo aprobar una materia en el colegio, que pasar de grado por decreto; no es lo mismo robar que ser honesto".

Jorge Lanata

Por su parte, el canal de las tres bochas arrancó con los playoffs y los jurados sorprendieron con sus nuevos looks. La gran final será en octubre y allí se conocerá quién de los elegidos por Lali, La Sole, Ricardo Montaner o Mau y Ricky se llevará el premio mayor.

¿Y el rating? Telefe arrancó con un piso de 12,9 puntos y alcanzó una marca máxima de 15,3; mientras que eltrece tuvo un pico de 11,5 puntos.