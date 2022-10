Qué se dijeron Baby Etchecopar y Cristina Pérez en su primer pase radial tras su fuerte cruce

Tras casi medio año de distanciamiento por un sonoro cruce que protagonizaron al aire, Baby Etchecopar y Cristina Pérez volvieron a hacer el pase en Radio Rivadavia este lunes al mediodía, y dieron detalles de la discusión que tuvieron.

Recordemos que en mayo, Cristina Pérez dejó en claro su disgusto por un comentario de Baby Etchecopar sobre las mujeres. “¿Sabés lo que me jode de vos? Que no sos buena compañera”, retrucó el conductor en aquella oportunidad antes de abandonar el estudio.

Finalmente este lunes Etchecopar remarcó: “Nunca estuvimos peleados, quiero aclarar”. A lo que Pérez completó: “¿Sabés qué Baby? También en todas las familias hay un almuerzo en el que terminás discutiendo, y ya está”.

“Ese día vos te enojaste… Viste que para que yo me enoje tiene que pasar algo muy grave. Aparte uno tiene que ser capaz de ser superior a un momento de tensión y discusión, para pelearme con alguien tiene que ser muy grave”, expresó Cristina Pérez.

Mientras que Baby Etchecopar detalló: “Yo me he peleado con gente muy grosa, como con Mario Pergolini, pero a mi se me pasa la calentura en veinte minutos. Yo con Viviana Canosa no me peleo en persona, pero ella hace falta, sigo peleando desde el aire”.

Por su parte, Cristina Pérez recordó su cruce con Alberto Fernández. “Sigo esperando una disculpa del Presidente, es un maleducado, me debe una disculpa, aparte de ser un presidente inútil, un mal presidente que no se hizo cargo de sus responsabilidades, es un maleducado. Voy a destacar que en este pase puede pasar cualquier cosa, y acá estamos”, deslizó la conductora.

Finalmente, Baby Etchecopar explicó por qué decidió reconciliarse con Cristina Pérez. “Voy a contar algo que es verdad: con Cristina no me quería cruzar después de lo que pasó, después del conventillo que armó ella. Ella es una señora, y el día que tuve el cólico en la vesícula, me la cruzo y me preguntó qué me pasaba, y le digo que no doy más, y me dijo ‘querés que te cubra’, eso es un gesto de compañero, por eso quería terminar con esta pelea”, reconoció el periodista.