La frase sin filtro de Baby Etchecopar sobre Cristina Pérez: “Con ella me gustaría ir a…”

Hace unos meses, Baby Etchecopar y Cristina Pérez habían protagonizado un tenso cruce en los pasillos de Radio Rivadavia. Todo se había originado por un comentario de la periodista que el conductor se tomó mal y por lo que la acusó de mala compañera.



Sin embargo, todo aquello quedó sólo en un mal episodio y el fuerte cruce quedó en el pasado, ya que lograron limar asperezas y todo quedó resuelto entre ellos, tal como lo confirmó el propio Baby.



En charlar con Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, el periodista y conductor confirmó que el vínculo entre él y Cristina Pérez ya está recompuesto.



“Se portó bárbaro y me emocionó, me vio con un ataque de vesícula y me dijo: ‘Yo te suplanto’, por eso es una grande y la adoro”, comentó Baby Etchecopar en el programa de El Trece.



“Una pelea puede haber, peleas tienen los matrimonios y después se van a la cama. A mí me encantaría ir a la cama con Cristina, pero ella no quiere”, dijo, de manera muy pícara, Baby Etchecopar.



Luego de aquel incómodo momento, Baby se retiró del pase. “Vos querés ejercer el periodismo con eso y yo no”, sostuvo Cristina. “Bueno, entonces no hagamos más pases porque siempre me dejás pagando”, respondió él.





“Como vos quieras, soy súper respetuosa con vos, yo creo que podemos estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no”, remarcó Cristina Pérez. “No estamos de acuerdo en nada, a mí tu estilo no me gusta y a vos no te gusta el mío”, contestó Baby.



“Te quiero igual, eh, quiero a tu novio, podemos bailar en las fiestas, todo perfecto, pero no tengo más ganas de hacer más pases con vos. Despedite que tengo que empezar”, le había pedido el conductor. Ahora, ya limaron asperezas.