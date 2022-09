Baby Etchecopar contó los secretos de su casamiento: “Será el…”

El periodista y conductor Baby Etchecopar viene anunciando desde hace varios meses sus planes de casamiento con su novia, Silvina Cupeiro, con quien está en pareja desde hace ya cinco años.



Si bien la fiesta se pospuso en varias oportunidades debido a la pandemia de Coronavirus, la pareja tiene la firma idea de realizarla el próximo año. Y ese objetivo está tomando cada vez más fuerza.



En ese sentido, y en tono de chiste, pero también escondiendo un poco de realidad, Baby Etchecopar habló sobre el evento que promete reunir a un nutrido grupo de familiares, amigos y compañeros del medio.





En principio, así lo reveló en el programa que conduce todas las noches por A24, al manifestar que el eje del festejo de casamiento será la posibilidad de “hacer algo íntimo”, para compartir con los más cercanos.



“Lo que no quiero que pase es lo que pasa en las familias a fin de año”, ironizó Baby en su programa al hacer referencia de las enemistades que pueden seguir en las familias cuando se presenta un evento de este tipo.



“No voy a poner una lista de regalos, con su amor me alcanza. Además, no quiero ni pensar en lo que ustedes me pueden llegar a regalar”, le dijo el conductor a sus compañeros de programa.





“Yo voy a invitarlos a todos y a todes. Va a venir Daniel, Liliana Parodi, Marta Buchanan, que me tiene que confirmar el contrato. Pero todavía no sé cuándo me voy a casar”, comentó Baby Etchecopar.



Baby y Silvina se conocieron hace varios años gracias a que él era amigo de Jorge Cupeiro, un reconocido piloto de Turismo Carretera. Con el tiempo, formaron una verdadera familia ensamblada.