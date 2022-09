Baby Etchecopar arremetió contra Viviana Canosa en el programa de Mirtha Legrand

Este sábado, Mirtha Legrand volvió a la televisión con una mesa de invitados en la que no faltó la polémica y el análisis de la delicada coyuntura que atraviesa el país. Además, uno de los invitados, Baby Etchecopar deslizó duras palabras hacia su colega Viviana Canosa, quien recientemente decidió dar por terminado su programa en A24 acusando que fue censurada por las autoridades del canal de noticias.

Fiel a su estilo, Etchecopar habló de la actitud de Canosa sin medias tintas. Cuando Legrand le preguntó por el tema, el periodista sentenció: “Nos hizo mucho daño Canosa”.

Cuando Mirtha Legrand indagó: “¿Por qué decis eso”, Baby Etchecopar redobló: "Yo tengo años de televisión que si me prohíben algo, que no me pasa, digo: 'Perdón en este programa me prohibieron esta nota, no la voy a hacer porque me lo prohibieron, no pegó un portazo jamás'”.

Luego, Baby Etchecopar fue por más en alusión a la determinación de Viviana Canosa y remarcó: “Quedamos todos los que estábamos, yo me acuerdo que estaba en Europa y cuando llegué la gente me puteaba por la calle, me gritaba: 'Andá, alcahuete de Massa”. Yo me fui querido y volví odiado. Y era porque esta señora había dejado el programa".

Entonces Legrand preguntó categórica: “¿Fue un caso de censura?”. A lo que Etchecopar respondió: “No, no te aseguro que no”. Además contó que intentó comunicarse con Canosa. “Yo le escribí una carta a Canosa que decia: 'Yo me solidarizo con vos, pero volvé a la tele, no dejes el aire'".