El filoso comentario de Baby Etchecopar tras la reaparición de Viviana Canosa

Este miércoles, Baby Etchecopar se refirió a los conceptos que Viviana Canosa abordó en la noche del martes a través de un vivo desde su cuenta de Instagram, y si bien el periodista aseguró que es necesario que su colega esté en los medios, deslizó un filoso comentario sobre su descargo.

En diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Baby Etchecopar dijo que nadie en A24 le impide hablar de manera crítica sobre el ministro de Economomía Sergio Massa, tal como acusó Viviana Canosa al asegurar que renunció al canal de noticias en el que se desempeñaba porque le prohibieron pasar un informe sobre el funcionario.

"¡Qué falta que hace Viviana! Ojalá que vuelva pronto. Por ahí me dijeron que volvía a la radio donde trabajo, en este momento hacen mucha falta las palabras de ella", enfatizó por un lado Etchecopar sobre Canosa.

Pero también cuestionó los dichos de la conductora sobre la censura que ella remarcó que le impusieron desde A24. "Yo vivo jodiendo con Massa y puteándolo y nadie me dijo una palabra, no sé a ella, eh; ojo, no es lo mismo el trato que tienen conmigo", remarcó Baby Etchecopar.

Luego, también relacionado con el argumento de censura que esgrimió Viviana Canosa, el entrevistado sostuvo: "Vos pensás que con el programa que hago yo, ¿tendría alguna línea editorial? Al contrario, yo hablo por mí, a mí me importa un carajo lo que les pase a los demás, yo hablo lo que quiero y el día que no les guste, me echarán".

Finalmente, sobre las tensiones que ha tenido en A24, Etchecopar ironizó: "En este canal me echaron como siete veces... No, acá no se echa a nadie. Sería injusto hacerme el censurado".