Los primeros mensajes de Viviana Canosa a un programa de televisión tras su baja de A24: "Me la jugué por..."

A casi un par de semanas de la renuncia de Viviana Canosa a su programa de A24, la conductora rompió el silencio y envió los primeros mensajes a un programa de televisión. Tras las versiones que indicaban que la decisión de la condutora se produjo porque desde el canal de noticias le habrían impedido emitir un informe crítico sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, ahora la protagonista aseguró que fue censurada.

En el ciclo Momento D (El Trece), el periodista Sebastián Perello Aciar, más conocido como Pampito, compartió el chat que tuvo con Viviana Canosa. Se trata de la primera oportunidad en que la comunicadora explaya sobre su salida de A24, luego del descargo que publicó en la misma noche que tomó la determinación de dar por terminado su programa en dicha señal.

"Me censuraron, es así de claro. No tengo laburo por seguir mis ideales. No hay más que eso, lo juro", expresó Canosa en uno de los mensajes enviados al panelista del envío que conduce Fabián Doman.

Los mensajes que Viviana Canosa le envió al periodista Sebastián Perelló Aciar.

Luego Viviana agregó: "No tengo laburo. Me la jugué por mis ideales, ni política ni nada. No especulé. Tomé la decisión y me hago cargo. Pero no especulo".

Además, según Pampito los abogados de Viviana Canosa no están llegando a un acuerdo con los directivos de A24. "Iban a firmar un comunicado que lo redactó Viviana y su abogado, lo llevaron al canal, y el canal le agregó una parte donde Viviana Canosa le agradecía a las autoridades del canal y ahí se pudrió todo aparentemente", contó el panelista.

Finalmente, el integrante de Momento D enfatizó sobre la voluntad de la conductora: "Canosa no quería agradecerle a las autoridades del canal"