Baby Etchecopar reapareció en A24, cuestionó a Viviana Canosa y sus seguidores lo increparon

Tras unos días de vacaciones, Baby Etchecopar volvió a la pantalla de A24 y a través de un contundente editorial le soltó la mano a Viviana Canosa, a quien antes había apoyado tras la salida de la conductora del canal de noticias. Decepcionados por la actitud del periodista, sus seguidores lo increparon con duros comentarios en las redes sociales.

Si bien Baby Etchecopar empezó su análisis remarcando que se solidarizaba con Viviana Canosa, luego de que trascendiera que no le habrían permitido emitir un informe crítico sobre el ministro de Economía Sergio Massa. "Me solidarizo con Canosa y su censura", señaló inicialmente el líder de Basta Baby.

Sin embargo, luego Etchecopar arremetió contra Canosa al argumentar: "Viviana se encargó de hacer, muy bien hecho, algo como 'las seguidoras de Viviana, las compañeras de Viviana. Yo la quiero mucho y me solidarizo a muerte, pero no creamos que Viviana era un pedo del Papa. Ni porque se va Viviana los que quedamos en el canal no somos una mie... y alcahuetes del doctor Vila", siguió.

Profundizando su crítica hacia su excolega de A24, Etchecopar explicó por qué no hacía pases con Canosa en la pantalla. "Fue precisamente por estas cosas. Tanto Viviana como El Dipy fueron seguidores de un estilo mío. De hecho, la gente decía que que era una imitación mía. Lo que me extraña es que la gente crea que yo soy un bol... porque vine a poner las bolas acá y hablé contra el Gobierno y la oposición y ahora Viviana Canosa, después de esto, se transforma más o menos en la milagrosa".

En una clara defensa hacia A24, Baby Etchecopar siguió: "Yo en este canal nunca me pidieron lo que tenía que decir o no decir. No todos recibimos algunas cosas de la misma forma. Yo, si quiero tanto al público, me hubiese quedado en el programa para denunciar la censura. Pero vos, Vivi, a veces hacés mucha falta hablando como hablás. Creo que no podés quedarte sin un medio. Llámenla para laburar, está sin pantalla. La defiendo, pero yo hubiera seguido pegando de adentro para afuera".

El conductor también recordó un momento adverso que pasó hace ya varios años en A24. "Cuando a mí me levantaron de este canal, cuando de la Rúa pidió que me saquen, eso es censura. La única que puso la cara por mí fue Mirtha Legrand, que en su programa dijo que estaba mal. Convivo con los escraches, muchos periodistas que hablan de censura hicieron todo lo posible para que me censuren", apuntó.

Finalmente, Etchecopar concluyó: "Escuché tanta mentira sobre todo esto, a mí me importa un carajo defender al Grupo América, yo vengo acá para que me paguen. Fundamentalmente, pero fundamentalmente a hablar por la gente. A mí me importa la gente".

Sin embargo, los seguidores del periodista no consideraron bajo ningún punto de vista que él se haya solidarizado con Viviana Canosa. "Lamentablemente tu postura con respecto a @vivicanosaok una desilusión. #ChauBaby", "Si fueras solidario con @vivicanosaok, hubieras seguido su camino sumando tu renuncia", "#BastaBaby anoche tenía la esperanza de que no nos defraudaras una vez más. Pero lo hiciste", fueron algunos de los comentarios en twitter.