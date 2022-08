Florencia Peña destruyó a Viviana Canosa con un tajante argumento sobre la libertad de expresión

Florencia Peña no evitó dar su opinión sobre la polémica baja de Viviana Canosa de A24. De hecho, la actriz y conductora arremetió contra la periodista con un tajante argumento sobre la libertad de expresión.

Hace un par de semanas, Viviana Canosa decidió dar por terminado su programa en A24 ya que, según trascendió, autoridades del canal le habrían impedido emitir un informe crítico sobre el ministro de Economía, Sergio Massa.

Consultada por el tema por un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Florencia Peña se refirió a Viviana Canosa sin filtro al decir: "Para mí el límite es cuando uno le hace daño a la gente diciendo cosas que no son ciertas, ese es el límite. Eso no es libertad de expresión".

Luego, Peña cuestionó en duros términos la carrera y el perfil profesional de Canosa al decir: "La libertad de expresión es que vos puedas decir lo que pensás, pero cuando vos decís cosas que afectan la cabeza de la gente y les tirás una data como si fueran verdades, y la gente se lo cree, ese es el límite de la libertad de expresión".

Por otro lado, también en un móvil para Socios del Espectáculo, Baby Etchecopar expresó sobre la polémica con Viviana Canosa: "Me solidarizo porque no se hace eso... La opinión es la misma que puede tener cualquiera, a mí nunca me censuraron".

Sin embargo, el conductor después remarcó: "Yo me solidarizo con ella, pero a mí no me pasó. No me joden acá. Le mandé un mensaje y no me contestó. Yo no me puedo ir de un éxito que hago en la noche porque se va Viviana".