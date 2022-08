Preocupante versión sobre el ánimo de Viviana Canosa tras su baja de A24: "Está muy destruida"

Este viernes, en el programa Mañanísima (Ciudad Magazine) dieron una categórica versión sobre la situación anímica de Viviana Canosa, y aseguraron que la conductora "está muy destruida" tras su baja de A24.

Según las fuentes de los periodistas Marina Calabró y Sebastián "Pampito" Perelló Aciar, Canosa estaría transitando una profunda tristeza luego de su renuncia a A24. Por su parte, Calabró contó desde un móvil para el mencionado ciclo, que Viviana Canosa en plena gestión de su desvinculación con el Grupo América: "Viviana está resolviendo la rescisión de su contrato, me decían que aspira a una rescisión de común acuerdo, a que se pueda hacer en los mejores términos posibles dentro del contexto", remarcó.

Luego, la especialista en espectáculos apunto cuál sería la estrategia de Canosa en el caso de que las autoridades de A24 no acepten la ruptura en buenos términos. "En el caso de que no se pudiera, irán a una rescisión unilateral y ahí el argumento que harán valer es el de la censura. El entorno de Viviana dice que la censura está acreditada en el comunicado", detalló.

En tanto que Pampito se refirió a la situación emocional de Viviana Canosa. "Ella no está bien, ella no está pasando un buen momento. No está pudiendo dormir durante las noches. No quería terminar de esta manera, ella estaba muy contenta con el programa y lo que siente es que hoy es una persona que está sin trabajo, obviamente, con otras condiciones y otros ingresos, con otra espalda para poder pasar un tiempo sin trabajar. Está muy destruida, muy mal".

Sobre el mismo tema, Calabró coincidió en la situación de Canosa tras su renuncia a A24. "Viviana está muy triste y me lo dijo una persona de su máxima confianza. Le habría dicho a su círculo íntimo 'pero si estábamos bien, estábamos laburando cómodos, estábamos haciendo un éxito'. Es como decir: 'cómo se arruinó esto así, en un abrir y cerrar de ojos'", explicó la panelista de Lanata sin fitro (Radio Mitre).

Por el momento, el último mensaje de Viviana Canosa en Twitter dice de manera misteriosa: "Tiempo al tiempo".