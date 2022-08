Tras la baja de Viviana Canosa de A24, Marina Calabró disparó una grave denuncia contra el canal

La baja de Viviana Canosa de A24 desató sigue generando repercusiones, y ahora la periodista de espectáculos Marina Calabró disparó una grave denuncia contra el canal de noticias en el que se desempeñaba la conductora.

Según trascendió, Canosa decidió no seguir siendo parte de A24 porque le habrían impedido emitir un informe sobre el ministro de Economía, Sergio Massa. A través de su cuenta de Twitter, la comunicadora anunció que daba por terminado su programa Viviana con vos, uno de los ciclos más exitosos de la mencionada pantalla.

En diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Calabró no dudó en denunciar: "Me parece que cuando a un periodista se le impide poner al aire un material, se está ejerciendo censura previa sobre ese periodista o conductora, y me parece que ella lo explicó claramente en su descargo y lo que dice es inapelable".

Además, la columnista de Lanata sin filtro (Radio Mitre) apoyó a Viviana Canosa al remarcar: "La libertad de expresión es un valor consagrado por la Constitución Nacional, es constitutivo de la democracia, no podemos discutir lo que ya está resuelto, lo indiscutible y en este caso me parece que es muy claro lo que pasó".

En tanto que sobre el nuevo lineamiento editorial que se impuso en A24 y las señales del Grupo América, Marina Calabró sentenció: "Que yo no te diga nada hasta un determinado momento y en un determinado momento decida prohibirte determinados contenidos, que son contenidos vinculados a opiniones, porque el contenido tiene un contexto, bueno, a partir de ese momento pretendo ejercer sobre vos censura previa. Ese es el punto de inflexión y que cambia todo".

Sobre la emisión del lunes en la que A24 enfocó durante diez minutos la silla vacía de Viviana Canosa en el estudio donde la conductora presentaba su programa, la entrevistada disparó: "Se quiso hacer una suerte de operativo 'nos echamos un poco de lavandina', pero también está en el borde de la falta de respeto, porque si hay una profesional que se sintió censurada, que tuvo que dejar su lugar de trabajo porque no podía aceptar los condicionamientos, usar la silla vacía como un recurso teatral y hacer gala de una libertad de expresión que evidentemente no tuvo, sino estaría ahí".

Finalmente, Calabró remarcó en un tono crítico: "Entiendo que (la emisión) despertó mucha crítica y polémica en Twitter... Mucho ruido, a veces no aclares que oscurece. Midió porque la expectativa del público era lógica. Eso es pan para hoy y hambre para mañana para el canal, midieron ayer, no van a medir hoy o por lo menos no a costa de Canosa".