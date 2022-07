La furiosa reacción de Florencia Peña tras ser suspendida en Instagram

Este lunes en su programa, Florencia Peña hizo un furioso descargo tras ser nuevamente suspendida en Instagram. La actriz y conductora suele compartir algunas imágenes sugestivas, y desde la red social decidieron darla de baja.

Dado que Florencia Peña le da un uso comercial a su labor en la red, publicitando una gran cantidad de productos, la artista se mostró indignada al explicar que su cuenta de Instagram fue suspendida porque otros usuarios denuncian como ofensivo o molesto el contenido que ella comparte.

"Ya no me causa gracias, de verdad. Lo que más me llama la atención es que les molestan mis fotos y no la de las otras cuentas. No comprendo la deconstrucción de la que tanto hablamos. Instagram se llenó de cuentas falsas... te denuncian y como ellos tienen un algoritmo, te la levantan", expresó enojada Florencia Peña.

Al compartir las imágenes que llevaron a que las políticas de Instagram determinaran la suspensión, la conductora cuestionó: "¿Cuál es el contenido que está fuera de lugar en esto? ¿De verdad esto les parece fuera de lugar en un contexto de Instagram hoy? Esto ya es censura".

En otro momento de su descargo, Florencia Peña argumentó sobre las cuentas falsas en Instagram: "Si vos me seguís, por qué me denunciarías, por eso digo que se trata de cuentas fakes"