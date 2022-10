El importante anuncio de Baby Etchecopar tras ser operado de urgencia

Tras ser operado de urgencia de la vesícula, Baby Etchecopar anunció a través de sus redes sociales su regreso a la radio y la televisión. El conductor tuvo que internarse por un cuadro de agudo malestar que derivó en la mencionada intervención.

“Estoy pálido, flojo, me siento mal, estuve toda la tarde en cama. No sé qué carajo importa, pero vengo igual. No soy como otros. Vengo igual a cumplir con mi misión. Me duele el hígado hasta los pulmones”, había anticipado Etchecopar en Basta Baby (A24).

“El jueves, antes de arrancar en la radio, sentí un dolor muy grande en el costado al punto que no podía ni hacer el programa. Ahí decidí no arrancarlo y me fui a la guardia del Sanatorio Las Lomas, en San Isidro. Me hicieron todo tipo de estudios y detectaron que una piedra me estaba obstruyendo la vesícula, por lo que me dijeron que me tenían que operar de urgencia, no más que eso”, detalló Baby Etchecopar en diálogo con LA NACION.

En el aire de Radio Rivadavia, Mercedes Mendoza estuvo al frente de los programas del conductor el jueves y el viernes, mientras que en A24 Javier Díaz se hizo cargo de la emision del lunes. “Vamos a contarles algo. Baby fue operado de urgencia el sábado. A través de las redes sociales dijo que volvería mañana (por este martes). Igual, mañana puede ser pasado, pero cuando esté bien él tiene que estar acá”, explicó Díaz.

Desde sus historias de Instagram, Baby Etchecopar se encargó de contarle a sus seguidores que el lunes en la noche estaría ausente de su programa en A24, pero que este martes regresa a la pantalla chica. ”¡Mañana regreso! ¡El sábado me operaron, pero ya estoy bien!”, enfatizó.

Además de sus ciclos en radio y televisión, Etchecopar también está de gira los fines de semana con su unipersonal Por esa pu... costumbre. Debido a su cuadro de salud, el periodista anunció que la función prevista para este viernes se reprograma para el sábado 29 de octubre.