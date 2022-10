Baby Etchecopar contó qué hizo para reconciliarse con Cristina Pérez tras su terrible pelea

Baby Etchecopar y Cristina Pérez protagonizaron un fuerte y tenso intercambio de opiniones en el pase diario que mantienen en Radio Rivadavia, allá por el mes de mayo. Luego de un tiempo, lograron limar asperezas.



Sobre aquella situación habló Baby, que contó cómo está hoy su relación con la periodista. “Se portó bárbaro, me emocionó. Yo un día me fui de la radio porque me operaron de la vesícula y Cristina me vio y me dijo: ‘Baby, ¿qué te pasa?’. Yo le digo: ‘Cris, no doy más’. Y me dijo que me suplantaba. Es una grande. La adoro a la flaca”, comentó en charla con Socios del Espectáculo.



En referencia al conflicto que habían tenido al aire, dijo con humor: “Fue sólo una pelea. Pero peleas tienen los matrimonios y después se van a la cama. A mí me encantaría ir a la cama con Cristina, pero no quiere”.



Todo se originó el 31 de mayo, cuando Baby y Cristina protagonizaron una fuerte discusión al aire en el pase de Radio Rivadavia, luego de que el periodista diera una filosa opinión sobre el trato que le dan los medios a algunas figuras públicas.



“A Mayra Mendoza no se la toca porque es de Máximo Kirchner”, había dicho Baby Etchecopar. Ese comentario hizo reaccionar a Cristina Pérez. “Igual, es re delicado lo que estás diciendo. Porque puede entrar en un terreno tan personal, puede ser ofensivo, puede ser difamatorio”, contestó.



“¿Por qué no ejercés el periodismo e investigás?”, le retrucó, filoso, Baby, a lo cual Pérez respondió: “No es mi tema. Estoy con las escuelas de los chicos que no tienen gas”. Lejos de cortar con el clima tenso, Baby continuó. “¿Sabés por qué me joden los cruces con vos? No sos buena compañera. De pronto, cuando uno está ejerciendo el periodismo, te cagás toda y empezás a recoger el hilo. Te lo digo públicamente, sabés que te quiero mucho”, le dijo él.





“No me cago toda, no me meto con quién se acuesta la gente”, le respondió Cristina. “Yo no me meto, pregunté si eran amigas íntimas, puestas con el dedo como pasa en este ambiente”, sostuvo Baby. “¿Vos querés ejercer el periodismo con eso? Yo no”, contestó ella. En ese momento, Baby, muy enojado, le pidió: “Entonces, no hagamos más pases, ¿sabés por qué? Siempre me dejás pagando”.



Por su parte, Cristina Pérez intentó poner paños fríos sobre la discusión. “Soy súper respetuosa con vos, Baby. Creo que podemos estar de acuerdo con algunas cosas y en otras no”, expresó la periodista. “No hagamos más pases. No, Cristina, no estamos de acuerdo en nada. A mí tu estilo no me gusta y a vos no te gusta el mío. Te quiero igual, eh, quiero a tu novio, podemos bailar en las fiestas. Pero no tengo más ganas de hacer pases con vos. Dale, despedite que tengo que empezar el programa”, había cerrado Baby en aquel tenso día.