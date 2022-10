La mamá de Tomás Holder reveló su preocupación por la salud mental de su hijo: “Tiene que ir a un psicólogo para…”

De un plumazo. Sin anestesia. Así sufrió Tomás Holder la eliminación de Gran Hermano, que no la pronosticaba por su extrema confianza en sí mismo y que lo sacudió como una piña al mentón. En todo ese contexto adverso, su mamá salió a admitir públicamente que sufre por el estado anímico del joven.

El rosarino creyó que se comería el mundo, que a partir de cierto manejo de una fama incipiente como influencer podría surfear con éxito la convivencia en la casa más famosa de la televisión argentina. Esa creencia in extremis de su fortaleza le jugó una mala pasada.

Ese personaje que trató de crear, al menos él afirma que no es su verdadera personalidad esa petulancia, no caló en el público, que no dudó en sacarlo rápidamente del juego y lo convirtió en el primer eliminado de este retorno del reality a la pantalla chica.

Gisela, la madre de Tomás, se exhibió muy abierta a dialogar con la prensa en este corto periodo de visibilidad del rosarino y ahora sorprendió con el torno de sus declaraciones, que vertió en una entrevista con Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri.

“Tomás todavía no cayó en la realidad. Está muy nervioso, yo lo veía que venía respirando por la boca y eso me repreocupaba. Me importaba tres pelotas ya el programa”, aseguró en ese móvil sobre los cambios notorios de su pequeño.

En cuanto a las señales que le activaron las alarmas, Gisela detalló: “Una mamá conoce a sus hijos, yo me doy cuenta de las miradas, la forma de caminar, de mover las manos. Este pibe está saturadísimo y ese personaje no lo va a poder seguir sosteniendo”.

Hasta que llegó a una concepción muy fuerte, porque aseveró que su hijo urge por una asistencia terapeútica: “A mí me gustaría que ahora él vaya a un psicólogo porque si él cree que el personaje, así sea en la vida, lo va a sostener porque le da miedo mostrarse vulnerable….”.

Con honestidad brutal, la mamá de Holder analizó: “Ese personaje no solo lo va a sacar de juego en una casa, en el programa. Lo va a sacar en la vida”.