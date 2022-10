La teoría de un conocido periodista sobre la salida de Holder de Gran Hermano

Antes de que Tomás Holder abandonara la casa de Gran Hermano, Guido Záffora vaticinó el futuro del joven. El conocido periodista, señaló: "Estuve hasta las cuatro de la mañana viendo el canal que transmite las 24 horas. Es que llegué de un cumpleaños, y lo que hice fue ponerlo y me quedé como dos horas. La verdad es que ya odio gente…a Holder, por ejemplo, no lo puedo ni ver. Primero porque, en el 2022, decir ‘soy casi homofóbico’, es un personaje pero le creo esa actitud que tiene".

Guido Záffora

Luego, lanzó una picante teoría. "Para mí lo que va a pasar con él es que va a salir primero de la casa, pero ahora, a las dos semanas va a volver a entrar. Y con todo el poder de la información... Acuérdense de lo que les digo. Y adentro que se agarren porque vuelve el mal potenciado", expresó.

Lo cierto es que este domingo, Holder abandonó el reality de Telefe con el 59.40%. En segundo lugar quedó Agustín con el 40.6% y en el tercero, Marcos.

"La pasé muy bien, me encantó conocerlos a todos. A pesar de que armé un grupo, en algún momento me hablé con todos. Me llevo algo bueno de todos, fue un juego. Bien o mal, me divertí, hice lo que pude y no me arrepiento, me voy con la cabeza en alto", expresó Tomás antes de salir por la puerta grande.