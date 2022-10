Rating: cuánto midió la salida del primer eliminado de Gran Hermano

El pasado domingo, se conoció al primer participante eliminado de la casa de Gran Hermano. Por decisión de los participantes, el reality de Telefe enfrentó en la temida placa a Tomás Holder, Agustín Guardis y Marcos Ginocchio. Finalmente, el primero fue el que abandonó el programa.

Gran Hermano

“La pasé muy bien, me encantó conocerlos a todos. A pesar de que armé un grupo, en algún momento me hablé con todos. Me llevo algo bueno de todos, fue un juego. Bien o mal, me divertí, hice lo que pude y no me arrepiento, me voy con la cabeza en alto", comenzó diciendo el participante a sus compañeros antes de retirarse.

Y agregó: "Sigan jugando, sigan pudriéndola, que eso también es Gran Hermano. Sigan jugando limpio o sucio, como ustedes quieran, pero disfruten la casa. Es una oportunidad única, y sepan que cuando se van, no es algo malo, afuera los espera la gente que los ama y su vida sigue”.

El joven de 21 años obtuvo el 59.40% de los votos del público, mientras que Agustín el 40.6%. En tercer lugar quedó Marcos, quien fue "salvado" por Santiago del Moro en la mitad del programa con el cierre de la votación parcial.

¿Y el rating? La salida del primer eliminado del reality midió 21,5 puntos de rating; mientas que eltrece llegó a 3 con Resto del mundo.