Viralizaron una foto de Tomás Holder antes de su impactante transformación física

Gran Hermano 2022 viene arrasando por la pantalla de Telefe. El regreso del reality más famoso supera en cada emisión los 20 puntos de rating, transformándose en el producto más visto de lo que va del año en la pantalla chica nacional.

Anoche, se llevó a cabo la primera gala de eliminación. Tomás Holder fue el elegido para abandonar la casa y la noticia trajo sus repercusiones en las redes sociales.

El ahora exparticipante se caracterizó durante su semana en el reality por su presencia física, donde resalta su trabajado cuerpo. Sin embargo, esto no fue así en toda la vida. Fue en Twitter donde se viralizó la foto de Tomás antes de dedicarse al fisicoculturismo.

Holder, a los 17 años.

Según trascendió la foto es de Holder con 17 años, previo a comenzar a tomar anabólicos. Fue durante su presencia en la casa más famosa que se refirió al tema. "Yo creo que los vicios son malos. Lo voy a decir públicamente porque no me da vergüenza. Yo me he inyectado anabólicos desde los 17 años, para mí es un vicio, me encanta, pero soy consciente de que si me inyecto todo el año me muero", expresó.

La nominación no había sido una sorpresa para el participante, ya que él había pedido que lo votaran y manifestó públicamente que quería medirse con el resto para. Pero su estrategia le jugó en contra, ya que se fue con el 59,40 por ciento de los votos.

"La pasé muy bien, me gustó conocerlos a todos. Me llevo algo bueno de todos. Fue un juego, bien o mal. Me divertí, hice lo que pude. Me voy con la cabeza en alto. Sigan jugando, limpio o sucio, como ustedes quieran. Disfruten la casa y llévense algo lindo", dijo Holder en el momento de abandonar el reality.