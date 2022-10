Tomas Holder se fue de la casa de Gran Hermano: su triste reacción

Tomás Holder se convirtió en uno de los personas más polémicos de Gran Hermano. Y es que, el joven influencer se presentó como una persona homofóbica y clasista que no agradó al público: "Considero que soy un pibe muy avasallante, soy una persona muy fuerte. Soy Tomás Holder, tengo 21 años y soy de la ciudad de Rosario".

"Soy influencer, me dedicó a todo lo que es redes sociales, hago presentaciones en boliches. Hago un personaje en las redes de un Tincho medio clasista, un poco homofóbico, típico rugbier viste. A la gente lo hace reír mucho y me encanta. Me encanta verme gigante, esa sensación de estar todo venoso, grande, me gusta", agregó.

Además, Holder ni bien igresó, fue el foco de todos los medios por un sobre que su madre le metió en el bolsillo pero el joven lo devolvió y lanzó: "Mamá, yo no sabía nada de esto, te amo. Te agradezco por haber venido hasta acá, sé que no es fácil, porque tenías que dejar a mis hermanitos allá".

"No puedo leer esta carta ahora pero te la agradezco de corazón. Sabés que se me ponen los ojos llenos de lágrimas porque sé por todo lo que pasamos y todo lo que hiciste para formarme como persona. Y hoy en día soy esto gracias a vos. Te prometo que apenas salga nos vamos a reencontrar, te lo juro", confesó Tomás.

Pero eso no fue todo porque horas después comenzó a correr un video en las redes sociales en el que Tomás es denunciado: "Ayer esta persona entró a un estacionamiento, empezó a correr y saltar por los autos dejando así abolladuras. Difundamos para que pague lo que corresponde".

Fue entonces que Tomás Holder rompió el silencio en aquel entonces: "Vengo a defender mi nombre, todo esto está sacado de contexto... yo no entré a un estacionamiento por entrar.. sino que ahí está el gym de un conocido mío, jamás pensé en dañar ningún auto".

Como si fuera poco, se conoció que Tomás Holder fue el primer eliminado de Gran Hermano. El rosarino perdió contra Agustín y se mostró no solo angustiado, sino también furioso. Fue entonces que confesó: "Y bueno, hoy me toca a mí. No lloren. Quiero que sigan jugando, sucio o limpio, pero jueguen. Esto es Gran Hermano, estoy muy feliz de estar acá".