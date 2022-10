La desopilante teoría de Víctor Hugo Morales sobre Alfa y Gran Hermano: “La cuestión es ir contra un gobierno popular”

Una nueva y esperada edición del padre de los realities comenzó a transitar esta semana por la pantalla de Telefe. Gran Hermano 2022 arrancó el pasado lunes y a menos de una semana de su inicio ya explotaron varias situaciones alrededor de los 18 participantes que compiten en la casa más famosa del país.

Uno de los concursantes más apuntados por estos días fue Walter 'Alfa' Santiago, que durante las primeras horas dentro de la casa realizó una grave denuncia contra el Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Un hecho que no pasó desapercibido.

Alfa aseguró haber recibido “coimas” de parte del presidente. “Alberto Fernández a mí me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien. Hay muchos políticos que se han atado al poder que son Cafiero, los hijos de Cafiero, los nietos de Cafiero. Que se han enquistado en el poder y han hecho fortuna”, disparó el polémico participante.

Desde la Casa de Gobierno no se hizo esperar respuesta, y el propio Fernández salió a responderle: “No me voy a quedar callado cuando me agredan en cosas que yo no tengo nada que ver. Yo lo único que tengo para dejarle a mis hijos es mi decencia. Y si el que ataca es alguien muy importante o un energúmeno, yo voy a reaccionar del mismo modo, porque lo que están poniendo en tela de juicio es la honestidad del presidente de la Nación”.

A estos dichos se sumó el periodista Víctor Hugo Morales, conductor de C5N. El uruguayo de 74 años también salió al cruce del participante de Gran Hermano, aunque más allá de apuntar directamente hacia su persona disparó contra el reality y el canal de las pelotas.

Morales acusó directamente a Estados Unidos y los supuestos intereses del país norteamericano. "Esto hace la televisión en Argentina, sea un noticiero, un programa que se llame Gran Hermano o como venga... la cuestión es ir contra un gobierno de corte popular", comenzó explicando.

"Un canal norteamericano, instalado en Argentina. Paramount es Telefe. A nombre seguramente de la propia Embajada de Estados Unidos, que no quiere saber nada con gobiernos de tipo popular, que quiere que vuelva la derecha", lanzó acusando al canal, hoy justamente perteneciente al conglomerado multinacional estadounidense Paramount.

Luego siguió: “Se permite un Gran Hermano de tipo político para que allí se diga cualquier cosa. Incluso se acuse de coimero al propio presidente de la República, total ‘lo dice otro’, pero lo dicen ellos en realidad”.

Para Víctor Hugo, que Telefe afirme que no son responsables de lo que digan los participantes, no es así. “Lo son, y nunca van a aceptar que lo pusieron (a Alfa) ahí para que diga eso”, insistió. Y para cerrar recriminó: “¿Hay derecho a que sea así? ¿A que un canal norteamericano tenga el interés de desbastar a un gobierno elegido por la mayoría del pueblo argentino?”.