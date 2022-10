Filtran un espeluznante audio que sería de Alfa, de Gran Hermano: "Estoy en el Gobierno"

Walter Santiago, más conocido como Alfa, está en el centro de la polémica tras sus polémicas acusaciones contra Alberto Fernández y el hallazgo de varios mensajes de Twitter en los que el participante de Gran Hermano tiene expresiones de tono racista.

Y ahora, salió a la luz un espeluznante audio con eñl que presuntamente Alfa habría amenazado a una mujer. “En la vida, vale la gente que conocés. ¿Sabés por qué? Porque el mundo es redondito. Vos sos muy pendeja. Y te encontrás con todo el mundo en todos lados. Porque yo nunca cagué a nadie”, dice en el comienzo del audio la voz que muchos asocian con el participante de Gran Hermano.

Luego el hombre dice: “Aparte, todo el mundo conoce a todo el mundo. Vos no tenés idea de la gente que yo conozco en Tucumán. No tenés la menor idea. Yo levanto el teléfono y hablo con Zamora y en diez minutos tengo todo de Tucumán. Pero absolutamente todo. ¿Sabés quién es Zamora? El dueño de Termas de Río Hondo, prácticamente. Es íntimo amigo mío, Daniel Zamora [hermano de Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero]”.

Además, la voz que apuntan pertenecería a Alfa dice: “Como estoy en el Gobierno, conozco a mucha gente. Como el tipo que te iba a dar la visa, Fernando Morrone, que, por supuesto, no te va a dar nada. Es más, yo puedo pedir que te bloqueen la visa, ¿sabías? Puedo dar datos tuyos de que me estafaste para que te la bloqueen. Sos una tonta, María Pía”.

Al entrar a la casa de Gran Hermano, el polémico concursante de 60 años se difinió proclamando: “Nunca tuve jefes, nunca tuve horarios, nunca nadie me mandó ni me dijo lo que tenía que hacer. Y en la casa, tampoco nadie va a decírmelo. Soy muy calentón, muy rencoroso y tengo muchísima memoria. No me olvido de nada. Voy a ser el patriarca de la casa”.

Entre los mensajes de odio que Alfa publicó en Twitter en estos últimos años, cobró relevancia uno que dice: “Si los que roban son negros, maten a los negros. Si son rubios, maten a los rubios. Pero maten a todos los chorros".