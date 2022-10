Comenzó Gran Hermano 2022: conocé a cada uno de los participantes

Este lunes comenzó una nueva edición de Gran Hermano por la pantalla de Telefe. Uno de los formatos más exitosos de la televisión argentina regresó al aire luego de seis años de ausencia. Pasadas las 21:45, Santiago del Moro dio la bienvenida a los televidentes y comenzó a presentar a cada uno de los 18 participantes de esta edición 2022.

"Hola Argentina, hola mundo, ¡volvió Gran Hermano!", exclamó el conductor. "El esfuerzo que hizo este canal es impresionante así que les quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeras", expresó.

Además, reveló que el ganador se llevará 15 millones de pesos y una casa. Para el segundo puesto también habrá una vivienda. Acto seguido, se dio paso a la presentación de un video en el que se compiló diversos momentos del proceso de construcción de la casa donde se desarrollará el juego.

Nacho, el primero que ingresa a la casa

El primer ingresante a Gran Hermano tiene 19 años. Juan Ignacio, exjugador de Almagro, nació en Madrid debido a que su papá y mi mamá vivían en España. Actualmente vive en Buenos Aires, donde vino con su madre. Desde los 4 años viaja solo para visitar a su padre, quien conformó una pareja con otro hombre.

El primer participante fue recibido por Wanda Nara y Robertito Funes Ugarte. "¿Sos consciente de que cuando salgas te va a conocer todo el país?", le preguntó la empresaria. "Ojalá sea así, mi estrategia es ser yo", dijo Nacho antes de entrar.

Wanda Nara y Funes Ugarte.

"Es un honor ser el primero en entrar, conocer la casa antes que nadie es lo mejor que te puede pasar, lo veo como una ventaja. Tengo mucha expectativa", manifestó. El joven recibió la valija de manos de Del Moro y partió hacia el auto que lo llevó a la casa.

La segunda participante en ingresar fue Lucila. "Me dicen ‘Tora’ porque cómo me llevo todo por delante", dijo la joven de 28 años de Berazategui. "Me gusta salir a bailar, el alcohol, la compañía, tengo eso de que no me puedo controlar, soy adicta al sexo", reveló. En diálogo con Del Moro, se mostró muy feliz por tener la posibilidad de estar en el programa. "Capaz consigo un novio, andá a saber", agregó.

"Voy a ser el patriarca de la casa", dijo Walter de 60 años, el tercer participante. "¿Por qué no voy a entrar a la casa? Si en mi vida siempre hice lo que quise. No voy a dejar que me digan lo que tengo que hacer", agregó, picante. "Soy muy fierrero, pasé por todo, vengo a contar mis historias de vida para compartirlas y también aprender de mis compañeros", sumó.

Mora, de 21 años, oriunda de Posadas, Misiones, fue la segunda mujer en ingresar y la cuarta participante en ser presentada. "Sé que soy muy linda y me gusta histeriquear", expresó. Además agregó que está de novia en una relación abierta. "Se habló con mi novio de todo esto, él es cero celoso", añadió.

Maxi, cordobés de 35 años. "Le agradezco a Dios la tonada cordobesa, creo que me ha dado mucho... Y adentro de la casa, creo que me va a dar mucho más", aseguró muy confiado.

Coti tiene 20 años y es de Corrientes. "Soy consiente que no hay muchas chicas como yo", expresó la rubia. Luego, adelantó que su estrategia será "jugar con los hombres". Además, reveló que ganó todos los concursos de belleza a los que se presentó.

El siguiente participante fue Agustín, de 25 años y proveniente de La Plata. "Soy un anarquista, alguien que va en contra del orden establecido. Y no tengo problemas en generar conflictos para ganar", adelantó.

María Laura tiene 42 años y es peluquera canina. Es madre de Isabella junto a su pareja, la exmujer del entrenador del equipo de fútbol donde jugaba. Se mostró muy emocionada por participar del reality y aseguró que se mostrará completamente genuina.

"La gente me ama o me odia", aclaró Tomás. El joven oriundo de Rosario se definió como influencer. "No me voy a enganchar con ninguna mina. Acá vine a jugar y ganar", aclaró.

Juan, taxista, de 42 años, taxista, fue el décimo participante en ingresar. ·Soy explosivo, me saco por cualquier cosa", dijo. Luego contó su dura historia de vida como padre: "Fui papá a los 17 años, la mamá de mi hijo se borró cuando él tenía 2 años".

En diálogo con Del Moro, pidió enviarle un saludo a su hijo, que se encuentra en España. "Te amo hijo, si hoy estoy en pie es por vos", expresó por videollamada.

Noticia en desarrollo.