Estrenan una imperdible película mendocina sobre el universo creativo de Antonio Di Benedetto

El próximo seis de junio estrena en el Cine Universidad, Nave UNCuyo, la película "Vidas Imaginarias". La misma se trata sobre el universo creativo de Antonio Di Benedetto, uno de los grandes escritores que tuvo Argentina y que fue condecorado con diferentes premios como el Konex en el año 1984.

La producción audiovisual sigue a Vera, una joven que intenta hacer una película sobre el escritor Antonio Di Benedetto . Todo empieza con su primer cuento en un zoológico durante una noche de eclipse.

Una trama extraña y precisa que contiene la clave de su vida. En esta película, el guionista y director Federico Cardone (Lagunas, Quinografía) combina códigos de documental y ficción para, entre otras búsquedas, indagar en el universo artístico del creador de Zama y en las dificultades del proceso creativo en una producción independiente.

En diálogo con MDZ Radio, Federico Cardone habló a fondo sobre el film: "Hemos tratado de hacer un mix entre un documental y la ficción. La película parte de la idea de un escritor chileno que se llama Roberto Bolaño, que hizo un cuento sobre Di Benedetto apelando a esta idea de biografía apócrifa y le inventa como una vida".

Captura de pantalla 2026-06-03 162936 Vidas Imaginarias, la película mendocina, que se estrena muy pronto. Foto: captura de video / Año Luz.

El elenco está conformado por Malena Garay, María Pilar Mestre, Emiliano Daniel Politino Zapata y Santiago Francisco Borremans. Además, cuenta con la participación especial de Sofía Criach, Daniel Eduardo Politino y Oscar Guillén en calidad de entrevistados.

Los detalles sobre las funciones de Vidas Imaginarias

La película se podrá ver en La Nave UNCuyo el próximo 6 de junio a partir de las 21:00 horas y el día miércoles 10 de junio en el mismo horario. Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace.

Entrada General: $6.500

Entrada Jubilados y Comunidad UNCUYO/UCH: $5.500