La reacción de Camila Homs ante la presunta ruptura entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

En los últimos días, circularon fuertes rumores de ruptura entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, y ahora Camila Homs, expareja del futbolista se refirió al tema en diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece).

“No tengo nada para decir. En serio. No me sorprende. Aunque no se si será verdad o no será verdad, viste que los medios inventan mucho”, remarcó Camila Homs sobre la posible separación entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Luego, cuando el cronista insistió en tener una palabra de la modelo sobre el tema, ella repitió: “No tengo nada para decir. Lo que no me involucra, no opino. Con su relación no tengo nada que ver. A él lo aprecio, obvio, es el padre de mis hijos”.

“¿Volverías con Rodrigo después de todo esto?”, quiso saber el notero. Entonces Camila Homs enfatizó: “No, no sé. Pará. Es un montón lo que me estás preguntando. No te puedo responder eso, no. Hoy no, la verdad que no. Tema superado. Estoy súper bien así”.

Por otro lado, en el mencionado programa aseguraron que Camila Homs viajará al Mundial de Qatar, para que Rodrigo de Paul pueda estar en contacto con sus hijos. En tanto que Mariana Brey destacó que la modelo intentará no coincidir con el viaje que hará Tini Stoessel junto a su padre al evento deportivo.

Más allá de las versiones de que la relación entre el futbolista y la cantante habría llegado a su fin, lo cierto es que por el momento ninguno de los protagonistas de esta historia ha salido a confirmar la supuesta ruptura.