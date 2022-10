Camila Homs habló sobre Chiara Pereyra, su nueva hermana

Poco más de un mes atrás, se confirmó que Chiara Pereyra era hija de Horacio Homs. El hombre se realizó una prueba de ADN y así, comprobaron lo que se sospechaba. "Voy a asumir la responsabilidad de ejercer como padre", señaló él al conocer la noticia.

Camila Homs

Y, en ese entonces, Camila Homs expresó: "Respeto todo pero es un tema que tampoco me influye tanto, así que prefiero no hablar del tema".

Acto seguido, la modelo indicó: "Voy a conocerla, no sé si ya. Es algo que tendría que procesarlo, es un cambio fuerte. Muchos años también. Son cosas que tendré que pensar, deliberar, tomarme mi tiempo. Pero sí se respeta y se entiende todo. No es un problema, después de todas las cosas que me han pasado, esto no lo tomo como problema, al contrario. Mi novio me acompaña y me apoya en todo esto".

Varias semanas pasaron y, hasta al momento, no hubo contacto entre ellas. "Con Chiara no hubo ningún avance. No me escribió ni nos mandamos mensajes", indicó ahora Homs en una nota que brindó a Socios del Espectáculo.

"La verdad es que no me veo parecida en nada pero está todo bien", agregó luego de que el cronista asegurara que las veía parecidas. Por último, Homs reconoció que su progenitor si habla con la joven. "Está en contacto con ella", afirmó.