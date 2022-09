Se confirmó: el padre de Camila Homs tiene otra hija

Desde que se supo que estaba la posibilidad de que el padre de Camila Homs tuviera otra hija, él se mostró dispuesto a realizarse una prueba de ADN y comprobar si existía un lazo sanguíneo con ella. Así Horacio Homs se sometió al procedimiento y quedó demostrado que Chiara Pereyra es su hija.

En diálogo con Socios del espectáculo, el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en eltrece, el hombre confirmó que el test había dado positivo. “Son emociones cruzadas”, reconoció.

Chiara Pereyra

“Me mandaron el resultado hace una hora aproximadamente por mail, así que ahora voy a asumir la responsabilidad de ejercer como padre”, expresó.

Y el hombre, que actualmente vive en Mendoza, aseguró: "Con Cami todavía no hablé personalmente, si tocamos el tema en otro momento cuando estaba en otro punto. Es un día muy especial porque para colmo es el cumpleaños de mi hijo Juan Cruz. Ahora quiero ir a Buenos Aires o que ella (por Chiara) venga para acá para reencontrarnos porque mis hermanas también la quieren conocer".

Camila Homs

Tiempo atrás, la ahora hija de Homs, había dicho: "En el 2012 mi madre se había comunicado con él. Nunca logré a hablar con él porque me bloqueó. Nunca lo juzgué, me puse en el lugar de sus hijas. Yo solo quería un ADN para saber la verdad. Siempre me dio mucho miedo hablar con Romina y Camila".

Noticias Relacionadas Próxima a casarse con Guido Mazzoni, Sol Pérez se refirió al poliamor

Entre lágrimas, aportó: "Lo que yo siempre quise tener nunca lo tuve. Tuve que hacer un tratamiento psicológico por no tener un papá".