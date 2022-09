Próxima a casarse con Guido Mazzoni, Sol Pérez se refirió al poliamor

Andy Kusnetzoff recibió a unos invitados de lujo este fin de semana en PH, Podemos hablar. Como suele ocurrir, delante de las cámaras de Telefe se habló de todo, se hicieron varias confesiones, se vivieron momentos muy emotivos y también, algunos incómodos, como el que pasó Sol Pérez junto a Matías Alé en la sección "Frente a frente".

El actor le consultó a la conductora de Canal 26 si practicaría el poliamor y ella le dijo que no. Sin embargo, él insistió: "¿Y antes de que te cases?". Pérez, respondió: "No es para mí. Igual uno va cambiando, la vida... Capaz hoy te digo que no y mañana te digo que si pero no siento que sea para mi estilo de vida, para mi forma de pensar".

Sol Pérez y Guido Mazzoni

Luego, explicó los motivos. "Me cuesta. Soy bastante cerrada en cuanto a eso. Porque en el poliamor está todo bien si vos hablás con otros y yo lo sé", reconoció la futura mujer de Guido Mazzoni.

Curioso, el conductor del ciclo quiso saber si se animaría a una pareja abierta. "Hoy no, capaz que a futuro. Si Guido me lo propone, lo pensaría claramente. Vería también qué es lo que le pasa a él con eso. Una pareja es de a dos, es un contrato", indicó Pérez.

Sol Pérez

Y para finalizar, la joven señaló: "Si hay algo que está pasando, me parece que está bueno charlarlo, plantearlo y no ir con esa situación de tener que engañar a la otra persona, jugar por atrás. No está bueno ni para uno ni para el otro".