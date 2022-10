Yanina Latorre habló con Rodrigo de Paul y contó todo sobre Tini Stoessel

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se encuentran en una crisis de pareja que viene dando mucha letra. Y es que, según revelaron, el jugador se habría arrepentido de su relación con la cantante lo que terminó siendo un fuerte disparador para que esta joven relación choque contra una muralla.

Este viernes, en una nueva emisión de LAM, Yanina Latorre contó haberse puesto en contacto con los protagonistas, particularmente con De Paul, y explicó varios detalles que previamente dejaban cabos sueltos, aclarando la situación y la actualidad que vive la pareja entre el futbolista y la cantante.

La panelista de LAM es íntima amiga de la madre de Tini y reveló qué fue lo que le dijo Mariana Muzlera sobre los rumores de separación entre la artista y el jugador de la selección. "Que yo sepa, no pasa nada con Tini Stoessel y Rodrigo de Paul", comenzó explicando.

"La última vez que estuve con Tini el viernes (pasado) a la noche en el show, ella se estaba yendo a San Pablo, a Barcelona a hacer una publicidad y a Madrid para encontrarse con él”, agregó Latorre sobre la información que ella maneja.

Luego siguió contando la situación del jugador con el Atlético de Madrid: “Antes de que empezaran a hablar de la separación se decía que estaba castigado en el club. Le pedí a Diego (Latorre, su marido) que hable con el prensa de Atlético de Madrid y le contestó seco. Él le pidió 12 horas de permiso por los premios Billboard para volverse con el equipo y se las dieron".

"Vos no tenés que explicar por qué te quedas, es un tema personal y fue todo lo que dijo. Yo acá escuchaba que todos decían 'no juega porque se quedó', pero Diego me dijo que él no jugó en todo el año en el Atlético porque hasta ahora no rindió, no amalgamó con el equipo. La está rompiendo en la selección pero hasta ahora el equipo y él no van", detalló.

Latorre confesó también haber hablado directamente con De Paul, ante esta situación: "Ese día agarro y le escribo a Rodrigo, y me dijo 'Yani pedí doce horas, me la dieron y ahora estoy acá, concentrando para el Mundial'. Yo a Tini no le quise preguntar, pero el otro día hablaba con la mamá y me dice 'la verdad es que está todo bien'".

Uno de los rumores que se disparó por estos días es que sería Camila Homs, la ex de Rodrigo, quien estaría filtrando rumores de separación entre Tini y el mediocampista. A esto, la panelista de LAM lanzó: "A mí lo que me llama la atención es que la data, y no es por subestimar, viene de Luli Fernández que es de Multitalent, la misma agencia que Camila. Yo creo que Camila está enojada porque no va al Mundial y Tini si".