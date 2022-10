Rodrigo de Paul protagonizó una fuerte discusión con el padre de Tini Stoessel

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel protagonizan fuertes rumores de crisis. Fue Guido Záffora quien este martes anunció que el jugador estaría por anunciar su separación de la cantante.

"Esto le está trayendo a De Paul más problemas de lo que se esperaba. Por lo que me cuentan los comentaristas deportivos, en los últimos partidos no fue tenido en cuenta en el Atlético Madrid, y estarían enojados los dirigentes de ese club. Pero lo que más preocupa es que se viene el mundial de Qatar", comenzó diciendo el panelista de Es por ahí (América).

"Lo que me cuentan a mi es que De Paul anunciaría el final de su relación con Tini, que ya lo tendría decidido, pero que esperaría al final del mundial para contarlo", agregó. Cuando le preguntaron sobre una posible fecha, Guido aseguró: "Después de navidad, después de las fiestas".

Luego de las repercusiones mediáticas, este miércoles en Socios del Espectáculo (El Trece) se refirieron a los rumores. Fue Luli Fernández quien sumó algunos detalles. La panelista no sólo confirmó la información de su colega , sino que además aseguró que tras el Mundial de Qatar se haría oficial la separación.

"Por lo que pude averiguar, Rodrigo de Paul habló con la madre y le dijo que ya no aguanta más y que si fuera por él diría ahora mismo que ya no están más juntos, pero que no sabe por qué los padres de Tini quieren oficializar la cuestión recién cuando termine el Mundial de Qatar", contó Fernández.

En tanto, Luli agregó que los motivos de la decisión surgió luego de una fuerte pelea entre el papá de Tini y el futbolista. "Lo que me cuentan es que hubo una llamada del padre de Tini, de Alejandro Stoessel, a De Paul, y que la charla fue subiendo de tono y que terminó muy mal. De Paul le cortó el teléfono y desde ahí quedó todo mal, aunque se desconoce por ahora el contenido de esa charla".