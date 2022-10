Tini Stoessel alimentó los rumores de separación de De Paul con una tajante frase

Ya no lucen sonrientes. Ya no lucen amorosos en la cubierta de un yate y bajo los rayos del sol. Ya no lucen cómplices los dos. De hecho, ya no lucen juntos Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, dado que hace tiempo que no se los ve juntos y las versiones de una separación definitiva se apoderó de su noviazgo.

No hay vuelta atrás y que aquella oficialización del romance en febrero no prosperó más allá de unos meses furiosos.Dentro de los datos que brotaron recientemente, se asevera que Rodrigo no desea más nada con Tini, que sintió que las vibraciones se difuminaron y que no los une más ese lazo intangible y poderoso, como pocos, que es el enamoramiento.

De hecho, varios periodista aseguraron que el futbolista desea salir a gritar a los cuatro vientos que se separaron y que desde el entorno de Stoessel se lo “prohibieron” y lo “obligaron” a que espere a que termine el mundial de Qatar 2022 para anunciar públicamente la ruptura.

En todo esto apareció un gesto de Tini que ratificaría que no late ni un ápice de su corazón por el mediocampista de la Selección Argentina. La novedad la describió Luli Fernández: "La novedad es que Tini hizo un vivo y la gente le preguntaba cuándo la verían por Madrid, a lo que ella respondió: 'ojalá pueda ir pronto'. Es decir, no dijo que tenía planes de ir como en un momento se pensaba, cuando se decía que iría a visitar a De Paul".

Para sazonar más sus investigaciones, la panelista de Socios del espectáculo agregó: "Hay mucha gente ofendida con esta información pero la realidad es que Rodrigo habría llamado a su mamá para contarle la angustia que tenía porque no lo habían convocado para jugar un partido con su equipo y después de eso, hubo otro partido en el que fue al banco porque no fue titular", expresó.

Parece que el padre de Stoessel se entrometió en todo este embrollo y llamó a Rodrigo para implorarle que no tome cariz público esta distancia insalvable. Al unísono, Tini se divierte en Barcelona, a pocas horas de la ciudad capital donde reside Rodrigo y no desea verlo.