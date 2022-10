El particular saludo de Tini Stoessel a Lali Espósito por su cumpleaños

Lali Espósito está cumpliendo este lunes 31 años. Como era de esperarse, sus redes sociales se colmaron de saludos de sus millones de fans y de muchas de las celebridades con las que mantiene una gran amistad.

Entre tantas muestras de cariño, la que más llamó la atención fue sin dudas la de Tini Stoessel. "La repito porque no encontré otra jaja. Feliz cumple, belleza, que seas muy feliz", escribió la cantante. La imagen es la misma que la ex Casi Ángeles había publicado en marzo, con motivo del cumpleaños de la ex Violetta. "Feliz cumple, reina", había expresado en aquella ocasión Lali.

Por su parte, otra de las famosas que la saludó fue La China Suárez. "Feliz nacimiento. Te deseo solo todo lo bueno del mundo", le expresó la actriz junto a un video en el que se las ve actuando de pequeñas.

La cantante festejó rodeada de amigos en un boliche. Al ritmo de la música de Britney Spears, Lali sopló las velitas de una imponente torta coronada con el número "31".

Quien no quiso dejar pasara la ocasión fue su mamá, Majo Riera, quien la homenajeó a través de un emotivo posteo en Instagram. "Amor de mi vida felices 31, seguí disfrutando de la vida, explorando, aprendiendo, en libertad, con respeto, con amor. Sos un ser precioso, empático, generoso. Me da mucho orgullo ver la mujer que sos, aprendo todos los días de nuestras charlas, de nuestro espacio de diálogo, a veces coincidiendo y otras no. Gracias por todo siempre. ¡Que bendecida soy de ser tu mamá!. Te amo infinitamente".