Cuál fue la oferta que le hicieron a Yanina Latorre para trabajar en el Mundial

Yanina Latorre está pasando uno de sus mejores momentos profesionales, si no es el mejor. Sucede que la panelista es una de las figuras de LAM y es muy querida y admirada por el público en general, gracias a su perfil frontal.



Como si algo más le faltara a Yanina, que había estado nominada en los Martín Fierro celebrados este año, correspondientes a la temporada 2021, es la más que tentadora propuesta que recibió en las últimas horas.



Fue el mismo Ángel de Brito quien la mandó al frente al preguntar: “¿Lo tuvo del Mundial se puede contar?”. La panelista, un poco nerviosa, respondió: “No sé, no me acuerdo qué termine de cerrar. Está todo cerrado, pero no sé si lo puedo decir. Va a estar todo bien”.



“No es una propuesta, ya está todo cerrado. Esperá, dejame preguntar. Mañana lo digo”, anticipó Yanina Latorre, dejando al resto de las Angelitas muy intrigadas por saber de qué se trataba.



“Lo tengo que contar. No puedo dejar a mi público así. Felicitaciones, Yanina Latorre”, comentó Ángel de Brito, mientras le agarraba la mañana a su compañera de programa y además amiga.



Finalmente, Ángel decidió terminar con el misterio. “Columnista de Clarín para el próximo Mundial. Felicitaciones. Va a tener su propia columna en Clarín. Después podés contar otro día los detalles”, contó De Brito. “La primera mujer en cubrir un Mundial para el diario Clarín”, dijo ella.





Hace unos días, Yanina había dejado otra polémica al recordar la infidelidad de Diego Latorre, compárandola con la de Mauro Icardi. “Si lo llega a decir, lo piso con el auto. Pero yo tampoco haría las cosas que hizo Wanda, toda esta exposición berreta que hace”, comentó.



“A mí no me gustó que Diego saliera a hablar, pero no lo pisé con el auto. Fue obligado. No habló de mis hijos. Se manejó todo distinto. Yo no agarré a un L-Gante, no hice historias de Instagram. ¿Sabés cuál era el consejo que me daban? ‘Salí a garch…’. ¿Para qué? Yo tenía que resolver otras cosas”, agregó.