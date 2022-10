La razón por la que acusaron a Yanina Latorre de pasarse al "Team China Suárez"

¿Yanina Latorre bancando a la China Suárez? Imposible pero real, está sucediendo. Sí, de un día para el otro, la panelista que el año pasado era la vocera de Wanda Nara cuando estalló el Wandagate, el affaire de la actriz con Mauro Icardi, se pasó de “Team” y ahora se calzó la remera de Eugenia Suárez y la defiende a capa y espada.

Luego de peleas telefónicas a los gritos, cartas documento, de negarse notas y de decir todo tipo de barbaridades al aire, Yanina y la novia de Rusherking aparentemente encontraron un punto de concordia. Pero no es la simpatía lo que las une, sino un simple, puro y vil… ¡acuerdo comercial!

“Impensado, me está vistiendo la China. Mi amor, me hace juicios y me viste. ¡Chinita!”, anunció la mamá de Lola y Dieguito en sus historias de Instagram, al mostrar la etiqueta de su trajecito fucsia, un modelo de China by Antolín, la colección cápsula de la actriz con su amiga Natalia Antolín que la rubia lució en la emisión de LAM del 5 de octubre.

“Yanina, no te podés vestir con la ropita de la China Suárez, me parece mucho. Por eso Wanda te dijo ‘desleal’”, irrumpió Ángel de Brito en el medio del programa cuando descubrió el atuendo que llevaba su compañera.

“Sí, me encanta. Es linda la ropa de la China…. Wanda se va a enterar hoy… Este es un laburo, un negocio, un acuerdo comercial con la China”, argumentó Yanina, mientras el resto de las angelitas se reían y justificaban la actitud de Latorre.

Invitado al piso de LAM, José María Muscari dio su opinión al respecto: “Yo pienso que Yanina es su propio negocio, la banco mucho y pienso que es muy autónoma…”. A lo que la esposa de Diego Latorre respondió: “Tal cual, no me caso con nadie”.

“Porque seas mi fuente no te voy a decir ´ay, te quiero´. Fue mi fuente Wanda y ahora no me gusta lo que hace y no me caso con nadie. Me caso conmigo, con mi credibilidad”, insistió, enfundada en el conjunto fucsia furioso inspirado en la China Suárez.

Pero esto no fue todo. Además de compartir y etiquetar a la marca de la actriz en sus redes en agradecimiento, Yanina salió a bancarla fuerte cuando De Brito sugirió que la actriz no se defendía en la cocina. “La China cocina re bien, y hace muchas comidas”, señaló, en alusión a las historias que la actriz comparte.

“Vos sos lo más trucha que hay. ¿Ahora estás defendiendo a la China Suárez? Desde que te dio la ropita esta, ahora la estás defendiendo”, la acusó el conductor. Y ella, nuevamente, se defendió: “Porque no me lleve bien y me hagan juicio no voy a mentir sobre la gente”.

“¡Por un trajecito te vendiste! Tiene razón mi amiga Wanda. Mañana te manda una campera Wanda y decís ‘es la mejor del mundo’”, la pinchó. “No dije que la quiero, dije que cocina”, aclaró Latorre. Y Ángel cerró, convencido: “Para mí, la querés”.