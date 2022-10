Quién fue el amante que rompió la amistad de Yanina Latorre y Andrea Taboada

Hubo un momento en el cual la relación entre Yanina Latorre y Andrea Taboada marchaba sin inconvenientes. Pero, sin saber el motivo, comenzaron a cruzarse cada vez más seguido y con discusiones elevadas de tono. Ahora, surgió una versión que expone las peleas del pasado y marca cuál fue su motivo.

El escenario en el cual se daban las peleas era LAM, allí por momentos parecía armarse un ring para que las panelistas subieran a pelearse, y es que a veces las discusiones se elevaban de tono, como si hubiese algo más entre ellas.

Pero el tiempo hizo lo suyo y curó heridas del pasado, y hoy en día suelen mostrarse de manera amigable y dejando atrás las distintas polémicas que atravesaron. Lo que sí no se pudo saber jamás fueron los motivos por los cuales se rompió esa relación.

Hoy en día, ambas se muestran como si nada de esto hubiera pasado. Cada día deciden sentarse una al lado de la otra para continuar con LAM, como si sus peleas no hubieran sido protagonistas en las distintas redes sociales. El hecho de resolver los inconvenientes que tuvieron les permite volver a ser cercanas.

Hace un tiempo, Andrea Taboada habló ante las cámaras para hacer una importante confesión: "Si querés te digo una sola cosa y no voy a ir a ningún lado. Yo a vos te quiero un montón, fuiste con la única que no me enojé nunca pese a que en un momento me agrediste y creo que no lo merecía”.

La frase quedó en el aire, hasta que alguien se encargó de darle el contexto que se merece para lograr entender. La cuenta de Instagram Chusmeteando abrió la cajita de preguntas para sacarle dudas a sus seguidores. Así fue cómo se mencionó el inconveniente entre Latorre y Taboada.

“¿Ustedes qué necesitan saber?”, consultó la cuenta anónima. “La razón de la pelea de Yanina Latorre y Andrea Taboada”, escribió un seguidor intrigado.

Lejos de gambetear la consulta, se metieron en la disputa para revelar detalles. “Taboada tenía un amante y Yanina lo sabía. En un programa, Yanina cuestionó a las amantes en general y Taboada creyó que hablaba de ella”, reveló sobre el inconveniente que desencadenó las peleas más fuertes vistas en LAM.