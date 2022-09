La pelea a los gritos de Yanina Latorre y Nazarena Vélez en LAM: "¡Vos hubieras...."

Una vez más, Yanina Latorre y Nazarena Vélez se agarraron fuerte al aire por un tema "de familia" que las tiene divididas: el escándalo que puso en pie de guerra a Sofía Zámolo con su ex cuñada, Silvana Flores, que acusa a la modelo de ser agresiva y mentirosa, en medio de la denuncia que le inició a su hermano por violencia.

El aire ya venía caldeado luego de que Nazarena explotara contra Flores quien, a cuenta de nada, saltó con un golpe bajo y recordó la operación de esfínteres que supuestamente la modelo se practicó en 2015, una intimidad médica que la rubia en su momento desmintió en El diario de Mariana.

“Sos una guarra, la estás pifiando, no tiene nada que ver”, saltó Naza, indignada con el comentario de la mujer, que argumenta que la hermana de su ex siempre la trató mal. “Es triste que te catalogue de tilinga mientras ella se da de modelo cool, no habla bien de ella que te ningunee todo el tiempo”, la defendió Yanina, segundos después.

Entonces, Vélez miró a su compañera y disparó, a todo volúmen: "Bueno, claramente se odian, Yani, ¡se odian…! ¿Vos escuchaste lo que acaba de decir esta señora? Aparte no me vas a decir que no se odian". Por supuesto, la rubia no se iba a quedar en el molde y se la devolvió con contundencia.

"¡No me grites! Te voy contestar algo: si a vos, sola, arrastrada, conociéndote como sos como madre, te dejan en la calle con tus hijos y con cara de conchuda se aparece tu cuñada a hablar y ningunearte, vos le hubieras contestado cosas peores", le contestó, haciendo mención a las escandalosas escenas del pasado de Naza.

"Yo te voy a decir una cosa, esta es la versión de ella. Esta es la versión de ella...", insistió la mamá de Barbie, el Chyno y Thiago. A lo que Latorre siguió, acusatoria "No seas injusta, Nazarena, hay un expediente. Vos estás defendiendo a Sofía porque la conocés y es famosa".

"¡Yo no la conozco a Sofía! Me la crucé dos veces en mi vida, desfiló con Barbarita pero no soy amiga, no nada", aseguró Naza, desentendiéndose del tema pero dejando en claro su desacuerdo con el manejo mediático de la ex cuñada de la modelo. "Siento que hay mucho odio", recalcó.

"Sofía es muy agresiva, cuando se enseña con alguien es muy agresiva, no es lo que se. Me ha hecho de todo, yo creo que hay un tema personal conmigo”, había señalado la mujer en el programa que conduce Ángel de Brito, donde habló de “otra cara” de la rubia con quien está enfrentada a muerte.