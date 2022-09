La excuñada de Sofía Zámolo acusó a la modelo de agresiva: "No es lo que parece..."

A mediados de septiembre, Sofía Zámolo habló de la complicada situación que atravesaba su hermano y señaló a su excuñada, Silvana Flores, de haberlo llevado a la Justicia por “supuesta violencia verbal” y de impedirle ver a su hija Emma.

"Lo cuento con mucho respeto hacia mi hermano porque es una situación muy delicada, pero a mi mamá le costó mucho verla, pidió varias audiencias pero la progenitora no se presentó y ella, enferma de cáncer, lamentablemente no pudo tener vínculo con su nieta", dijo la modelo, dolida, en Nosotros a la mañana.

Y en la noche del 26 de septiembre, Silvana estuvo en el piso de LAM para hablar por primera vez de la batalla legal que inició contra Diego Zámolo y presentó una versión completamente distinta de la imagen que se tiene de Sofía.

"Sofía Zámolo no es lo que se ve", sentenció Flores, al referirse al rol que ocupaba la modelo, según ella, en la compleja trama familiar en la que la violencia y las agresiones verbales eran moneda corriente.

La mujer aseguró que Zámolo tenía una pésima relación con su hermano y que ella misma presenció momentos muy tensos. "Se trataban muy mal”, indicó, dando a entender que la espiral de violencia incluía a todos los miembros del grupo familiar, incluso a la pareja de la rubia. “Siempre se maltrataban verbalmente, con el marido también”, dijo.

"La primera vez que fui a comer, el padrastro trató muy mal a la madre", recordó Flores, sobre los inicios de su relación con el padre de su hija. Para ella, el hecho de haber crecido en ese hogar violento hizo que Sofía naturalizara ese modo de relacionarse. “Yo no estoy acostumbrada a ese nivel”, se diferenció.

"Sofía es muy agresiva, cuando se enseña con alguien es muy agresiva, no es lo que se ve", insistió y aseguró: “Me ha hecho de todo, yo creo que hay un tema personal conmigo”. Sin dar muchos detalles, recordó una escena en la que su ex cuñada fue a su casa a buscar a su sobrina, días después de la muerte de su mamá, a causa de un cáncer.

“Cada vez que habla, dice que vos mentís. Ella vino a buscar a Emma y me miró mal, me empezó a insultar, de la nada, ´qué me mirás´, me decía”, indicó la mujer que ya en febrero apareció en los programas para denunciar que la familia Zámolo la quería desalojar.

"Sofía es una persona manipuladora, siempre esconde su verdadera personalidad, se muestra, inventa una imagen. Supuestamente tiene un montón de casas, le presta su hermano otra casa para vivir, pero ella a su sobrina la deja en la calle”, acusó Flores a principios de año, cuando se develó esta compleja interna.

Sorprendido por la versión de los hechos que dio su invitada, Ángel de Brito intervino con su punto de vista: “Yo trabajé con ella en el Bailando, la vi siempre súper correcta y educada y en momentos muy polémicos de su vida; no la reconozco en lo que contás”.