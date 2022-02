Los audios del odio de Sofía Zámolo contra su cuñada Silvina Flores en la guerra familiar por el desalojo

Hace un tiempo explotó una interna familiar tremenda de Sofía Zámolo, un panorama que implica un comportamiento peculiar, que incluye hasta una intencionalidad de desalojar de la casa a su ex cuñada Silvina Flores, madre de su sobrina Emma.

Todo surgió por la salida de la ex novia del hermano de la modelo a los medios de comunicación para “denunciar” que quieren quitarle el techo en el que vive con su hija de tres años. Y en esas declaraciones apuntó directamente contra Zámolo como la ideóloga.

"Sofía es una persona manipuladora, siempre esconde su verdadera personalidad, se muestra, inventa una imagen por qué tiene que tener una imagen. Supuestamente tiene un montón de casas, le presta su hermano otra casa para vivir pero ella a su sobrina la deja en la calle”, bramó en televisión.

Todo un entramado muy extraño, porque la relación con Diego comenzó en 2016, a los pocos meses quedó embarazada, se mudaron a una casa en un country en Tigre y al poco tiempo denunció al hermano de Sofía por “violencia psicológica”.

En las últimas horas, se filtraron audios, en el ciclo radial de Ulises Jaitt, de la modelo en los que queda en manifiesto todo lo que piensa de su ex cuñada y que describen toda la complejidad intrafamiliar y que también la exponen con total naturalidad lo que considera de Flores.

“Yo te entiendo, no podés ir al cumpleaños de tu hermana para no generar quilombo, ya sabes que ella te va a romper el auto, la casa, va a hacer una denuncia y va a empezar a hacer cualquier quilombo porque ya sabemos que a eso se dedica, parece que le encanta", le dice Sofía a su hermano.

En esos intercambios por WhatsApp, Zámolo reveló su indignación contra su ex cuñada: “La mina que te hace concha que lo único que hace es hacerte mierda, la tenes en un pedestal y encima le arreglas la heladera. Te juro que es demasiado eso para mi".

Con total vehemencia, la modelo confirmó que continúa con sus maniobras para desalojar a Flores: "Vos tenés una abogada, háblalo y resolve lo tuyo. Yo me estoy ocupando del tema del desalojo mientras vos te juntas a comer empanaditas".

Para no dejar dudas de lo que considera de la ex de su hermano, Sofía expresó en esos audios que pretende eliminar toda relación familiar con Flores: "No quiero esa energía negativa que tiene Silvana en mi vida. No me divierte ni un poco".