Sofía Zámolo estalla en lágrimas y preocupa a sus seguidores

Sofía Zámolo (38) pasó este fin de semana por el programa de Andy Kusnetzoff, Podemos Hablar, y contó varias situaciones de su vida personal en las que tuvo que ser muy fuerte para poder salir adelante. La modelo sabía que se enfrentaría a un momento difícil, ya que las preguntas personales de Andy han sacado a la luz las lágrimas de más de un invitado al tener que hablar sobre su intimidad.

Fuente: Instagram @sofiazamolo.

“Con nervios en la panza como si fuera la primera vez que voy a un programa. Con la sensibilidad a flor de piel por todo lo que pasó este tiempo. Después de más de un año vuelvo a estar en un estudio”, escribió en su Instagram, momentos antes de iniciar el programa.

Al tener que contar sobre sus pérdidas recientes, Sofía se adentró en el triste momento del fallecimiento de su madre, apenas ocurrido hace tres meses y medio. “Con la pérdida de su hermano a principios del 2020 por un paro cardíaco repentino, mi mamá empezó a sentir mucho dolor, a sentirse muy mal. Se hizo todos los estudios y nos dijeron que tenía cáncer, complicado, pero todavía no se sabía la gravedad”, comenzó relatando la modelo. “Empieza la pandemia, fallece otro tío mío por un ACV. No lo pudimos despedir, no pudimos saludarlo, no pudimos velarlo, nada.”

“Yo me enteré de la enfermedad de mi mamá y a los cinco días me enteré de que estaba embarazada. Busqué mucho a mi hija, no me fue fácil tenerla, pasé por muchas cosas antes de ser mamá” informó, y agregó que lo primero que pensó fue que la noticia sería una alegría para su madre. California, la hija de Sofía y José Félix Uriburu, nació el 29 de octubre de 2020.

Fuente: Instagram @sofiazamolo.

Tras conocer la difícil vida que había llevado su mamá, que perdió a la abuela de Sofía cuando era muy chica, y a su hijo de 16 años -hermano de la modelo- en un accidente de moto cuando Sofía tenía 9 años, ella confesó haber pensado que su mamá era “una leona” y que podría vencer al cáncer porque en la vida “ya le había pasado de todo”. Como si fuera poco, contó que su papá había fallecido diez años atrás a causa de un cáncer muy similar.

“Mientras yo me preparaba para ser mamá por primera vez, al mismo tiempo me preparaba para despedir a mi mamá. Así que fue muy duro. No lo pudo vencer. Esto fue hace casi cuatro meses, todavía es irreal.” dijo con un nudo en la garganta y los ojos llenos de lágrimas.

“Yo no sé qué sería de mi vida si no hubiese tenido a mi hija, tenés que sacar fuerzas de donde no tenés. Me levanto todos los días y mi mamá no está, pero tengo a mi hija que me recibe con una sonrisa y es lo más lindo del mundo. Yo siempre fui muy creyente, muy devota de la Milagrosa, creyente de que algo existe. Cuando me enteré de que estaba embarazada, dije 'me estás mandando un bebé porque se viene algo heavy'. Mi mamá llegó a conocer a Cali, ya pero ya estaba en su momento de mayor deterioro”.

Para recordar a su mamá, Sofía publicó en su Instagram un tierno video que la misma compartió con su hija California: