Dady Brieva desacreditó a Alberto Fernández y fue categórico sobre el rol de Cristina Fernández de Kirchner en el peronismo

Invitado al programa Desiguales (TV Pública), el actor Dady Brieva no anduvo con rodeos a la hora de cuestionar fuertemente el desempeño de Alberto Fernández, a la vez que sostuvo que la figura clave de la supervivencia del peronismo es Cristina Fernández de Kirchner.

Entre otras cosas, Dady Brieva se refirió al atentado de Cristina Fernández de Kirchner, y remarcó en términos de dispositivo de seguridad la vicepresidenta "estaba muy regalada y había mucho para perder".

Sobre la posibilidad de una reunión entre Macri y Fernández de Kirchner, para dar una señal de calma en las tensiones entre fuerzas antagónicas, Brieva expresó filoso: "No sé si haría falta. No sé si Macri entendería lo que hable con Cristina".

En un pasaje de la nota, el humorista contó que ha sido escrachado públicamente junto a su familia en más de una oportunidad durante el anterior gobierno, y aseguró que los artistas deben expresarse en términos políticos. "Yo no vengo a hablar de política a la televisión, pero si me preguntás no me hago el estúpido, contesto", explicó.

A la hora de definir la labor de Alberto Fernández al frente del destino de nuestro país, Dady Brieva no dudó en remarcar que le permancencia del peronismo depende de Cristina Fernández de Kirchner, y puso en duda la impronta del presidente.

Profundizando su crítica hacia Alberto Fernández, el entrevistado sentenció: "Volver mejores no era el título de un libro, era una promesa de campaña". Y luego disparó: "Gobernar es ejercer el poder, o morir en el intento".

Por último, Dady Brieva aseguró que Cristina Fernández de Kirchner no merece un final deslucido en su carrera política, y gustaría verla en carrera por la presidencia en 2023.